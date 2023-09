En Curridabat se escuchan los ladridos y maullidos más felices del país

La muni de Curridabat es el cantón pionero en el tema de bienestar animal. Foto: Cortesía. (Cortesía de Tatiana Fonseca)

Si usted visita Curridabat difícilmente se topará con un perro callejero, ya que gracias a una serie de acciones puestas en práctica por la municipalidad de ese cantón, se consiguieron cambios enormes en el tema del bienestar animal.

Ese municipio es el único en Tiquicia que tiene una política pública de bienestar animal y se ha convertido en un ejemplo para los otros 81 cantones del país, es decir, Curridabat es algo así como el paraíso de las mascotas en Costa Rica.

Quizá cuando mucha gente lee el término “política pública” lo ve como algo muy técnico, pero aquí le vamos a explicar en sencillo qué es lo que están haciendo que les ha dado tan buenos resultados.

La veterinaria Tatiana Fonseca, encargada del departamento de Bienestar Animal del municipio, cuenta que esa política tiene tres pilares.

Los vecinos del cantón josefino están muy apuntados en cuidar a las mascotas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Tatiana Fonseca)

El primero es el control y la protección de la población canina y felina. Consiste en llevar a cabo campañas de castración en las que la muni financia parte del costo de las castraciones para que sean más accesibles para los dueños de mascotas. También atiende denuncias ciudadanas sobre focos de poblaciones callejeras caninas y felinas, esto hace que en muchas ocasiones se recogen animalitos abandonados y se lleven a casas cuna conformadas por integrantes de la comunidad.

Además, se promueven adopciones responsables de los animalitos que fueron rescatados, aunque en algunos casos, cuando están en muy malas condiciones de salud, sufren y ya no tienen esperanza de recuperarse, se les aplica la eutanasia.

Este eje también contempla la promoción de la medicina preventiva que incluye campañas de vacunación masivas, desparasitación y detección de enfermedades. Identificación y censo de la población animal por medio de un programa de registro de las mascotas, y por último, el manejo de cadáveres por medio de un reglamento que indique cómo se deben tratar los animales muertos.

Las castraciones son parte fundamental del proyecto de bienestar animal. Foto: Cortesía. (Cortesía de Tatiana Fonseca)

La educación es fundamental

El segundo eje se llama: respuesta para la protección y el bienestar animal y consiste más que todo en documentar cada proceso que hace la muni sobre bienestar animal para tener datos precisos a la hora de analizar resultados.

El tercero se llama: cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal y tiene que ver con la educación, tanto de niños y adolescentes, como de adultos.

“Una de las acciones más importantes en este eje, son las campañas educativas que estamos haciendo en los centros educativos del cantón. El año pasado cubrimos por completo tres escuelas, desde primero hasta sexto grado, con tres sesiones a cada grupo en las que se le explicó a los niños qué señales nos pueden indicar que un perro va a morder, qué hacer si la mascota está enferma y cómo tratar a los animales, entre otras cosas.

Curridabat fue el primer cantón del país en tener un parque exclusivo para perros. Foto: Cortesía. (Cortesía de Tatiana Fonseca)

“Esto es fundamental porque nos permite un cambio de conducta generacional, cuando estos niños crezcan, van a ser dueños responsables de mascotas y van a pasar el conocimiento a sus hijos. Además, cuando un niño aprende lleva el conocimiento a casa y si ve al perro enfermo le va a decir a los papás que hay que llevarlo al veterinario, o si ven que un hermanito va a tocar un perro cuando está comiendo le van a decir que no lo haga porque lo podría morder”, manifestó la veterinaria.

Primer parque perruno

En la actualidad, muchas comunidades tienen parques para perros ,donde los dueños llevan a sus mascotas a desestresarse y jugar con otros animales, pero Curridabat fue el cantón pionero en este tipo de lugares, ya que el primero lo abrió en el 2012.

También se convirtió en la primera municipalidad en prohibir la pólvora sonora y afortunadamente, otras han seguido su ejemplo.

Ahorita ese municipio desarrolla un nuevo proyecto que consiste en identificar a los perros con cintas de colores según sus características.

Ahora tiene una iniciativa de identificación de canes con cintas de colores. Foto: Cortesía. (Cortesía de Tatiana Fonseca)

Los canes que lleven en alguna parte del cuerpo o la correa una cinta roja son agresivos, así que no hay que acercarse a ellos; los de cinta anaranjada no se llevan bien con otros perros, los de cinta amarilla son nerviosos e impredecibles. A los que tengan una cinta morada no hay que alimentarlos por ningún motivo, los de cinta azul están trabajando o en entrenamiento, los de cinta blanca tienen alguna enfermedad, son ciegos o sordos y los de cinta verde son amistosos, así que cualquier persona puede tocarlos.

Ya la muni tiene campañas de información para que tanto los dueños de perros como la población en general conozcan estos códigos.

Solo en el 2022, la muni de Curri invirtió en campañas de castración ¢25 millones; en los Festivales Dulces Compañías ¢5 millones y los gastos operativos del programa fueron de ¢6.200.000.

Según un censo hecho el año pasado por la organización Humane Society International, en el cantón de Curridabat hay 9.489 perros.