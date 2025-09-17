En este lugar habrá una feria gratuita de Papanicolau el próximo fin de semana

Las mujeres mayores de 20 años pueden hacerse el examen de Papanicolau el sábado 27 de setiembre en la clínica de Pavas. (Peakstock/Shutterstock)

Si usted necesita realizarse el examen del Papanicolau, preste atención a esta información que dio la Coopesalud R.L. de Pavas.

LEA MÁS: Así va el plan del MOPT de ponerle reglas a los dueños de las bicimotos

Resulta que el sábado 27 de setiembre habrá una feria de Papanicolau en la clínica de Pavas, ubicada cerca del Hospital Nacional Psiquiátrico.

La jornada se realizará en un horario de 8:00 a.m. a mediodía. Las autoridades indicaron que solo habrá 120 espacios para las mujeres que necesitan este examen.

Se recomienda que vaya bien tempranito y haga fila, porque serán como los juegos del hambre, pues, para el examen, no se requiere una cita previa.

Sin embargo, las mujeres que harán este examen deben cumplir un importante requisito: ser mayores de 20 años.

El examen de Papanicolau es muy importante porque detecta signos de células precancerosas en el cuello uterino que pueden derivar en cáncer. (Shutterstock )

LEA MÁS: Prueba Nacional Estandarizada: MEP anuncia inicio de evaluación y el valor que tendrá cada una

La Coopesalud R.L. indicó que aquellas mujeres que son mayores de 20 años y no tienen seguro, no debe preocuparse, pues tienen la oportunidad de realizarse este examen en la clínica, sin costo alguno.

El examen del Papanicolau es muy importante, pues detecta signos de células precancerosas en el cuello uterino que pueden derivar en cáncer.

Este chequeo debe realizarse a partir de los 20 años, cada dos años, considerando si el último resultado fue normal.

LEA MÁS: Tomar linaza todos los días: beneficios, cómo ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos y mejorar la salud