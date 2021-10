En la cárcel de Puntarenas le prohibieron la entrada a las modelos de La Teja

Los privados de libertad de la cárcel de Puntarenas están como agua para chocolate porque desde hace dos semanas no les permiten leer el periódico La Teja completo, ya que no dejan “entrar” a las chicas hot.

Resulta que ahora cuando van a meter un diario de estos al centro penitenciario, los encargados de seguridad le quitan la última página para que los reos no puedan ver las modelos que posan en traje de baño, lo que para muchos es discriminatorio.

En la cárcel de Puntarenas ya los privados de libertad no pueden coleccionar las chicas Teja. Foto: John Durán. En la cárcel de Puntarenas ya los privados de libertad no pueden coleccionar las chicas Teja. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Eso no solo hace que los privados de libertad se pierdan de las guapuras que vienen en la contraportada, sino que también los privan de la información deportiva que va en la penúltima página.

Nacira Ramírez, directora interina de la cárcel del Puerto, dijo que la directriz de quitarle la última hoja al periódico se está dando porque acataron una circular enviada por el Ministerio de Justicia y Adaptación Social.

“Nos pasaron un documento en el que nos dicen que no se pueden permitir exhibiciones de personas en bikini, entonces se llegó al acuerdo en el concejo de que se les tenían que arrancar esas hojas al periódico”, explicó la jerarca.

En el centro penitenciario dijeron que son conscientes de que en la última hoja también viene información deportiva, pero dicen que deben sacrificarla para evitar que los privados de libertad reciban las fotos de las modelos.

Los funcionarios reafirmaron que no se trata de una decisión antojadiza, sino que solo están cumpliendo con las indicaciones que les enviaron de forma escrita sus superiores.

Los funcionarios de seguridad le quitan la última hoja a La Teja. Foto Andrés Garita / Archivo. Los funcionarios de seguridad le quitan la última hoja a La Teja. Foto Andrés Garita / Archivo.

Interpretación

Al consultar a Justicia sobre el tema, el departamento de prensa informó que la circular que menciona la directora de la cárcel de Puntarenas corresponde a una enviada desde el 2020.

“El documento establece los objetos que no son permitidos ingresar a un centro penitenciario, sea de hombres o de mujeres, se establece, por ejemplo, que los privados de libertad no pueden acumular más de cuatro ejemplares de periódicos y que estos solo pueden ingresar al centro si se quitan los poster o páginas que expongan la figura de cuerpos humanos con contenidos eróticos o sexuales”, dijo Otto Vargas, vocero de la institución.

“Esa circular fue enviada desde el año pasado, pero en el caso del centro 26 de Julio, en Puntarenas, el concejo de seguridad analizó el tema hace dos meses y tomaron la determinación de quitar las últimas páginas de La Teja. Quienes hicieron la interpretación y ordenaron la directriz fueron las autoridades de ese centro penal”, agregó.

El comunicador dijo que tampoco se permite exponer en las paredes de la prisión fotos de mujeres en traje de baño, y aseguró que esas determinaciones tienen que ver con el proceso de reinserción social de los privados de libertad.

“Se pretende eliminar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer incorporando la construcción de nuevas masculinidades en la población a la que se le brinda el servicio, normativa que se apega a lo dispuesto por la Convención sobre la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer”, informa Justicia.

Al consultarle nuevamente a la directora de la cárcel de Puntarenas y al jefe de seguridad, José Luis Rodríguez, si estarían dispuestos a volver a analizar la interpretación de la circular, para ver si podrían volver a permitir el ingreso completo de La Teja, dijeron que consultarían con sus superiores para ver si mantienen la posición o la cambiarán.

Naomi Corrales dice que le parece injusto que en la prisión de Puntarenas no puedan ver sus fotos y las de las otras modelos. Foto: Danilo Lugo. Naomi Corrales dice que le parece injusto que en la prisión de Puntarenas no puedan ver sus fotos y las de las otras modelos. Foto: Danilo Lugo.

Belisario Solano, abogado y presidente del Colegio de Periodistas, dice que la decisión de quitar la última página del periódico podría estar restringiendo el derecho a la información.

“En Costa Rica hay libertad de contenidos y esto podría estar violando ese derecho. Habría que ver qué justificación da Adaptación Social al respecto, si acaso el que ingresen esas fotos genera problemas de conducta o pleitos entre los privados podría justificarse la medida, de lo contrario podría tratarse de una violación al derecho a la información y los afectados podrían presentar un recurso de amparo”, explicó.

Modelos sorprendidas

Al consultarle a algunas de las modelos que han salido en La Teja qué piensan de la restricción, dicen que se sienten sorprendidas y ven la medida como ilógica.

“Son seres humanos y como cualquier persona tienen derechos, es simplemente una nota sobre una mujer que tal vez ellos ven guapa o con admiración. El estar tras una celda no quita el derecho del ser humano, Costa Rica es una país de libre expresión y de libre información, a mí no me incomoda que los privados de libertad admiren la belleza costarricense a través de una nota o una foto”, expresó Naomi Corrales.

Juliana Calderón, otra de las modelos que también ha salido en la contraportada de La Teja, dice que ve la medida injusta.

“No tiene nada de malo que las personas que están en una cárcel puedan ver fotos de modelos así como lo hacen las personas que están en libertad, es algo muy injusto y hasta discriminatorio”, manifestó.