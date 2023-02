En la casa también hay que tener un botiquín de primeros auxilios para mascotas

¿Tiene una mascota en su casa? Si su respuesta es sí, pues déjenos decirle que entonces también debe tener un botiquín con medicamentos especiales para ella, según nos lo confirma la doctora en veterinaria, Catalina Barquero Hernández.

En cada casa donde hay un perrito, un gatito, un hámster, en fin, cualquier tipo de mascota, se deben tener siempre listos medicamentos ante una emergencia para que puedan darle esa primera atención, que es tan importante, mientras lo ve el veterinario.

Para la doctora Barquero es fundamental que toda familia que tiene mascotas se informe bien sobre esa mascota y sus necesidades. (Cortesía)

“El botiquín debe tener todo lo necesario para atender una lesión, una herida, una intoxicación o algún problema digestivo leve. Siempre deben tener gazas, esparadrapo y cremita para cicatrizar, mínimo eso.

“Es fundamental que tengan clorhexidina (es un líquido desinfectante para prevenir infecciones) para las heridas. No le ponga yodo, no le ponga alcohol, no le ponga agua oxigenada”, advierte la doctora.

Además, en ese botiquín del peludito es importante que siempre tenga carbón activado en polvo, antiácidos y protector estomacal.

No debe tener antidiarreico, porque la diarrea es un mecanismo de defensa del cuerpo al tratar de expulsar algo que considera malo para el cuerpo, no hay que taponear la diarrea, explica la veterinaria, quien tiene su propio emprendimiento y se llama Vetplus, es un servicio veterinario a domicilio al que usted puede escribir por WhatsAppa al 8497-5181.

Salvada

Ese botiquín es una gran salvada cuando, por ejemplo, se lleva a la mascota a la playa y se enferma. Por lo general las familias no se informan dónde está la veterinaria más cercana de donde están vacacionando y el botiquín pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Los medicamentos que siempre se tendrán a mano se alistan de la mano del veterinario que atiende a la mascota. Si padece de la piel, es importante tenerle el medicamento que lo protege a mano.

Una atención preventiva en la familia, antes de llegar al veterinario le puede salvar la vida al peludito. (Cortesía)

“Como gran alerta roja advierto que no se le deben de dar medicamentos de humano a los animales. Me ha tocado atender perritos a los que les dieron panadol o ibuprofeno, eso es tóxico para perros y gatos. Consulte siempre con su veterinario”, advierte la doctora.

Medicina preventiva

Tener un botiquín es solo una pequeñita parte de lo que es la medicina preventiva para mascotas.

Una de las principales bases de esa prevención es conocer muy bien las características de la mascota: su alimentación, la parte social y el ambiente que necesita para comportarse de forma natural.

“Hay casos de personas que viven en un departamento, trabajan todo el día y así como así se compran un perro de la raza Beagle y lo dejan solo. Esa raza es muy destructiva y ladra demasiado si se deja sola, por eso hablo de informarse muy bien antes de tener mascota y si ya se tiene, buscar bastante información para mejorarle el ambiente.

“Hay quienes tienen un gato y no buscan nada para ayudarles a que hagan ejercicios, entonces, es casi lógico que el gato se vuelve destructivo”.

La doctora Barquero asegura que estamos en una época del año ideal para hablar de esos temas, porque siempre en diciembre muchas familias se vuelven como locas por comprar mascotas y una gran mayoría no se informa de casi nada.

Hay “pecados capitales” que una familia no puede cometer si tiene mascota, uno de ellos es no tenerla en control médico, otro, darle una mala alimentación (malos concentrados).

La doc habla de cinco libertades para el bienestar animal: la mascota debe estar libre de sed y de hambre, libre de dolor, lesiones o enfermedad, libre de expresar su comportamiento natural, libre de incomodidades físicas y libre de miedo y estrés.

Viva Feria de Mascotas

Si usted quiere conocer mucho más sobre cómo ser un mejor humano para su peludito, le recomendamos “Viva Feria de Mascotas”, la feria para amantes de mascotas más grande del país, que se realizará el 11 y 12 de febrero en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Será una feria completamente inclusiva, o sea, para todo tipo de mascotas y todos los miembros de la familia.

Habrá una zona con varios puestos con gran variedad de productos y servicios, área para que pueda adoptar una mascota y área de caminatas.

Si tiene mascota también debe tenerle un botiquín de primeros auxilios. (Cortesía)

De hecho, la doctora Barquero dará una charla sobre primeros auxilios, además habrá otras charlas sobre alimentación, salud veterinaria, higiene, entre otras.

Se realizarán concursos de belleza, se premiará a los más comilones, al mejor disfrazado, habrá carreras de mascotas y un circuito de destrezas.

El sábado 11 y el domingo 12 de febrero el horario será de 10 a. m. a 5 p. m. Si desea más información, puede escribir al correo electrónico: eventosln@nacion.com