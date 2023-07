En la León XIII jóvenes usan a Dios como su guerrero contra las drogas y la delincuencia

Bien puntuales desde antes del mediodía del sábado llegó un grupo de la pastoral juvenil de la parroquia San Pedro Claver de la ciudadela León XIII, de Tibás, para participar durante 24 horas del Día Nacional de la Juventud (DNJ) San José 2023 que organizó la arquidiócesis josefina.

Nos cuenta una de las líderes de los jóvenes de la León XIII, Emely Mora, que la pastoral tiene cinco años de existir y desde hace dos decidieron meterse más fuerte con Dios y pedirle su ayuda para acercar a más jóvenes a los brazos de Jesucristo.

Los Centinelas pasan vigilando a cuál joven de la León XIII pueden acercar al amor de Dios. (Eduardo Vega Arguijo)

Fue así como nació el grupo Centinelas, el cual es parte de la pastoral juvenil, pero con la misión más específica de atraer juventud.

“Aquí estamos dándole gracias a Dios, poniéndonos a los pies de Jesucristo. Necesitamos la total ayuda de Dios en nuestra misión poque no es fácil, hay altas y bajas, eso sí, Dios jamás nos ha abandonado.

“Llegamos desde que comenzó todo ayer sábado y hoy domingo nos vamos hasta que todo termine. Son 24 horas totalmente dedicadas al Señor. Asistimos al Día Nacional de la Juventud con un objetivo, consolidar el grupo, unirlo, fortalecerlo. Gracias a Dios lo estamos logrando”, nos comentó Emely este domingo desde la gramilla del Estadio Nacional.

Cuenta Emely que meter a Dios entre los jóvenes de la comunidad no es cosa fácil, un día llegan 20, al otro se van 30, al siguiente vuelven 15; sin embargo, siempre se queda un grupito que entiende la misión de andar vigilantes para acercar al próximo joven.

Diferentres pastorales juveniles de San Ramón dijeron presentes en el DNJ San José 2023. (Eduardo Vega Arguijo)

“No podemos negar que la León XIII es una zona complicada, pero no aflojamos con la misión de atraer jóvenes como sea, por eso siempre hacemos actividades diferentes las cuales ponemos en manos de Dios para que sirvan de gancho a uno más y así poco a poco ir aumentando la cantidad”, explicó Emily.

Siempre sorprende

Todos los del grupo Centinelas son jóvenes y tienen una vida normal como cualquier persona de su edad, pero buscan todos los días caminar de la mano de Dios y su presencia en el DNJ San José 2023 es un claro ejemplo de ese caminar “Diosificados”.

“Lo realmente lindo de todo esto es que vinimos con objetivos al Día Nacional de la Juventud, pero con Dios nunca se sabe, él siempre nos sorprende, cada día es una experiencia diferente y eso nos fortalece como grupo de jóvenes.

El DNJ San José 2023 arrancó al medio día del pasado sábado 8 de julio. (Fotos Andrés Murillo)

“La vigilia con el Santísimo estuvo preciosa. Sí, hubo momentos en que nos dormimos, pero la gran mayoría vivió momentos muy íntimos y especiales con Dios. Agradezco esas vivencias que Dios nos da porque ahora es difícil, a los jóvenes los atraen otras cosas, para muchos, Dios no existe, por eso no podemos aflojar la misión de atraerlos y demostrarles que sí existe Dios y que los ama”, aseguró Emily, quien nos recordó que todo lo hacen de la mano del cura párroco Mauricio Ulate.

Los jóvenes también disfrutaron de DJ's y buena música. (Fotos Andrés Murillo)

Peregrinación y vigilia

El sábado el DNJ San José 2023 arrancó a eso del mediodía con una peregrinación hacia el Estadio Nacional desde diferentes puntos de La Sabana y agrupados por provincias: San José, Cartago y Alajuela, peregrinaron desde el museo de Arte Costarricense.

San Isidro de El General y Ciudad Quesada, desde la Contraloría General de la República y Limón, Puntarenas y Tilarán-Liberia, desde el Instituto Costarricense de Electricidad.

Fue la primera vez en la historia tica del DNJ que se realiza una vigilia con el Santísimo, tal y como se hace en la Jornada Mundial de la Juventud, la cual por cierto tendrá su edición 38 ese 2023 en Portugal del 1 al 6 de agosto.

Jesús Eucaristía acompañó a los jóvenes toda la noche del sábado y la madrugada del domingo. (Fotos Andrés Murillo)

Los jóvenes de todo el país que asistieron al evento pudieron compartir con Jesús Eucaristía la noche del sábado y toda la madrugada y parte de la mañana del domingo, en medio de una vigilia muy cargada de fe y adoración.

Justo en ese mismo lugar, el Estadio Nacional, hace 40 años, el papa Juan Pablo II le habló a Costa Rica.

En verdad que fue una verdadera fiesta juvenil con Dios como protagonista, hubo música con cantantes y grupos católicos, DJ´s, feria vocacional y hasta una jornada de confesiones. Participó con su música durante la vigilia el cantante católico argentino Pablo Martínez.

El Estadio Nacional fue la sede en la cual por primera vez hubo vigilia con el Santísimo en un DNJ. (Fotos Andrés Murillo)

Amigos de Dios

Uno de los tres sacerdotes del departamento Arquidiocesano de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de San José, Janne Rishor Villalobos, explicó: “Todo se puede resumir en un nombre, Dios. Hemos tenido un encuentro juvenil junto con Dios. Pudimos caminar juntos después de que desde el 2019 (en Ciudad Quesada) fue el último DNJ.

Los jóvenes se divirtieron, cantaron, rezaron, bailaron y disfrutaron, siempre con fe y devoción. (Fotos Andrés Murillo)

“Después de la pandemia volvemos a eventos como estos en los cuáles motivamos el despertar en Dios de los jóvenes para que nos sigan dando esperanza. Nos llegaron jóvenes de todo el país cargados de fe y devoción, hubo momentos de conciertos, también de rosarios, de adoración y también tuvimos una misa. Los jóvenes nos han demostrado que son amigos de Dios.

“El lema escogido fue ¡Ponte en Camino! que se inspira en la cita bíblica del evangelio de san Mateo 2,20. ‘Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel’”.

“Hace referencia a que, así como a San José, Dios nos invita hoy a que nos levantemos con la fuerza de su palabra, que tomemos a Jesús y a María, es decir, que no caminemos nunca sin ellos y nos pongamos en camino hacia Jerusalén; en otras palabras, que nos hagamos colaboradores de su obra”, explicó la organización del evento.

Los momentos de adoración fueron muy profundos y todos se apuntaron. (Fotos Andrés Murillo)

El pasado 6 de mayo nosotros publicamos una nota titulada: “Estoy convencido de que fue Dios quien hizo ese himno”. Esas palabras son del artista tico que ganó el concurso en el cual se eligió el himno oficial del DNJ San José 2023.

Anthony Guido Navarro, de 27 años y quien viven en barrio Cooperativa, en San Isidro del General de Pérez Zeledón, confesó que se apoyó en la fe y en su talento para ganar el concurso.

El sábado llovió, pero eso no detuvo nada, todo el mundo siguió disfrutando del evento. (Fotos Andrés Murillo)

“Una vez que salió el concurso, estuve orando a Dios para que me ayudara con inspiración y Él me escuchó. Iba en un bus (en enero), y cuando menos me lo esperaba, me comenzó a llegar la letra, comencé a sentir una melodía y llegó la primera parte de la letra y del coro. Ya después, en la casa, lo terminé. Fue así. Estoy convencido de que fue Dios quien hizo ese himno”, nos contó el generaleño.