Video: Ginnés Rodríguez tuvo emotivo encuentro con familia de bombero que tiene enfermedad similar a la de Gerardo Zamora

“Estoy muy emocionada de verlos porque me siento reflejada en ustedes. Veo su espíritu de lucha, de unión familiar y lo único que puedo hacer es unirme en el amor que ustedes tienen en estos momentos porque sé lo que sienten, sé lo que están pasando y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien, son muy cargas.

“Esto no es fácil para nadie, no es fácil para ningún miembro de la familia. Todos lo llevamos fuerte. Ustedes son muy cargas y se nota que tienen mucha fe y una actitud hermosa”.

Ginnés se alegró mucho de compartir un poquito de su experiencia con la familia del bombero de Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Con esas palabras inició la periodista Ginnés Rodríguez la conversación virtual con la familia de un bombero de Pérez Zeledón que lucha contra un tumor maligno en la cabeza que le han operado cuatro veces y sigue apareciendo, más rápido y agresivo.

El pasado 3 de julio publicamos una nota en la cual les contamos sobre David Zúñiga Umaña, de 47 años, quien es bombero en Pérez Zeledón y está casado con Marjorie Elizondo Porras, con quien tiene tres hijos.

La esposa, doña Marjorie, nos explicó que cuando sienten que van perdiendo la batalla de la motivación recuerdan a los periodistas Ginnés Rodríguez y a su esposo, Gerardo Zamora, y recargan energías.

“Nuestra familia está peleando una batalla casi idéntica a la que pelearon Ginnés y Gerardo (falleció el pasado 5 de abril). El caso de ellos lo seguí porque me identifiqué demasiado. Ellos son tremenda inspiración en mi hogar por ese positivismo, ese amor y esa alegría que siempre mostraron en los momentos difíciles”, dijo doña Marjorie.

Doña Marjorie y don David deseaban hace tiempos conocer a la periodista. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Gracias a Ginnés, pudimos lograr que se conocieran virtualmente el pasado jueves 6 de julio a eso de las 5 de la tarde, día en que la periodista nos invitó a su casa para acompañarla en ese lindo momento.

“Aquí estamos con este guerrero. Él ha pasado por tantas cosas que no sabe ni cómo las ha superado. Es Dios quien nos ha mantenido aquí y nosotros tratando de apoyarlo, la familia, los tres hijos. El chiquitico que tiene año y nueve meses le da una energía y una fuerza increíble; a pesar de que uno diría que está muy pequeño y no entiende, pero sí entiende y le inyecta esa dosis de calor y de amor para que él siga luchando, para que todos sigamos luchando”, le comentó Marjorie a Ginnés.

“Todos los que estamos alrededor de una persona que amamos tenemos un poquito de esa medicina que hace una gran diferencia, que es el amor, el cariño. Mi esposo nos comentaba que a él le gustaba mucho estar en la casa, era su lugar, estar con nosotros (Ginnés y Gerardo tuvieron dos hijos) porque podíamos estar o no estar y aún así sentirnos acompañados”, recordó Ginnés.

Durante la conversación, Ginnés tuvo los ojos cargaditos de lágrimas y con sus gestos demostró el amor que la identificó con la familia generaleña, a la cual felicitó por esa unión familiar y les dijo que ese amor que le transmiten a don David es justo lo que él más necesita.

“Son campeones que nos enseñan a vivir el hoy, el presente, un día a la vez. Disfrutar lo que tenemos hoy”, comentó la comunicadora.

“En el hospital uno llega a un momento en que dice, solo hoy, solo concentrémonos en hoy, no se puede pensar en un más allá. Ya mañana veremos”, confirmó la esposa del bombero.

Con gran amor Ginnés conversó y hasta lloró con la familia de Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Ginnés se sinceró con doña Marjorie cuando le dijo: “Yo la siento tan afortunada doña Marjorie, usted no se imagina lo que yo daría por tener a mi esposo, así como lo tiene usted en este momento.

“Según yo me había preparado para cuidarlo (a Gerardo). Pensaba que iba a tener todos estos meses para chinearlo, para consentirlo más, pero bueno, Dios tenía otros planes. Por eso les digo que ahorita ustedes tienen un regalazo de Dios porque hoy están juntos, qué maravilla, qué privilegio”.

Doña Marjorie le contó a Ginnés que ella siente que su esposo se muestra mejor de salud cuando está en la casa, con los hijos, llenito de amor y chineos de su familia, muy diferente a cuando le toca estar en el hospital internado.

“Los días antes de que mi esposo falleciera, le escribió al doctor y le dijo: ‘doctor sáqueme de aquí, ya no quiero estar aquí (internado). La medicina que necesito es estar en mi casa, con la gente que amo’. El corazón hay que seguirlo”, le respondió Ginnés.

Familia de guerreros que luchan contra un tumor maligno que afecta a don David. (Cortesía)

En un momento de la conversación se conectaron profundamente, siempre con don David escuchando y viendo todo, cuando hablaron de Dios y de abandonarse completamente en Él.

“Doña Marjorie usted ha dado con uno de los puntos clave en esto, cuando se viene una situación así de compleja, el abandono es tan importante, el abandono da paz, tranquilidad, serenidad.

“Una de las cosas que a mí más me ayudó en el proceso fue decirle a Dios: ‘yo no entiendo esto, no entiendo qué está pasando y no tiene ningún sentido, pero yo voy a confiar en sus planes que son perfectos y que sea usted el que me diga qué va a sacar bueno de todo esto’. Él es el único que puede darle forma a algo que para uno no la tiene”, explicó la periodista.

La conversación duró unos 17 minutos y se dijeron hasta pronto, ya que es posible que la familia deba venir a un tratamiento en el hospital San Juan de Dios y Ginnés confirmó que de alguna u otra forma se verán en persona cuando vengan.