Después de casi 10 mil horas en buses, taekwondista tica gana dos medallas de oro

María Paula Salas Rodríguez es una taekwondista que tiene 20 años; desde los 13 es seleccionada nacional, vive en San Isidro de Heredia y entrena en La Sabana y Pavas de lunes a sábado.

Cuando se hacen los cálculos, ha viajado en buses para ir a sus entrenamientos y devolverse a su casa por al menos cuatro horas diarias, seis días a la semana de los últimos 7 años; eso equivale a 8.736 horas en buses.

María Paula practica taekwondo desde los 10 años de edad, ahora tiene 20. Foto cortesía de Mundo Taekwondo. (Cortesía)

Esas casi 10 mil horas en buses, según nos explica la atleta desde Santo Domingo en República Dominicana, le han formado una disciplina a toda prueba, paciencia, organización y un tremendo aprendizaje en lo que a valerse por sí misma se refiere, pues viaja sola desde los 13 años.

¿Por qué nos habló desde República Dominicana? Porque ahí está representando al país en la edición 24 de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Recordemos que en Santo Domingo está la subsede del evento.

Ya participó y ya ganó dos medallas de oro en pumsae (combinación de movimientos de defensa y ataque contra rivales imaginarios); de hecho, logró la primera medalla dorada tica en esos juegos y la primera medalla de oro de la historia del taekwondo-pumsae tico en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tremenda alegría

“Estoy demasiado contenta por haberle dado al país dos medallas de oro. La primera la gané en pumsae femenino individual y la segunda en parejas, junto con Juan Carlos Calderón. Sin él no habría sido posible el otro oro”, explica la atleta.

Costa Rica en lo más alto del podio con una vecina de San Isidro de Heredia. (Cortesía)

Juan Carlos tiene 19 años, es de Barva de Heredia y ya lleva 14 años practicando taekwondo; es medallista panamericano de plata y, actualmente, está entre los 10 mejores del mundo. Estudia Educación Física en la Universidad Nacional (UNA).

“El taekwondo es un estilo de vida. Es una gran parte de mi vida. El deporte me ha probado a mí misma que soy capaz de lograr cualquier meta que me proponga. No podría vivir sin deporte. Cuando me retire del taekwondo, seguiré haciendo deporte, porque lo necesito en mi vida, es el amor de mi vida”, dice con total pasión María Paula.

La isidreña estudió en la escuela José Martí, en el Liceo de San Isidro de Heredia hasta noveno año y después pasó al Colegio Técnico Profesional de Santo Domingo en la especialidad Ejecutivo para Centros de Servicio.

Entró al taekwondo con 10 años porque en el salón comunal de San Isidro comenzaron a dar clases gratis. “Por mi propia iniciativa me metí. Es que siempre he sido muy activa, me encanta estar en movimiento, hacer ejercicio por eso estuve en porrismo, atletismo y fútbol”, recuerda.

María Paula con sus dos medallas de oro, y las mascotas de los Centroamericanos y del Caribe, Volco y Maqui. (Cortesía)

Pasión y disciplina

De hecho, en los Juegos Estudiantiles del 2016 ganó medalla de oro en salto triple con un salto de más de 10 metros. Desde el 2013 entró a la selección nacional de taekwondo y a partir de ahí comenzó a viajar desde San Isidro de Heredia hasta por la Jack’s en Pavas, a la Federación Costarricense de Taekwondo y también al conocido como gimnasio número 2 de La Sabana.

“Uno lo que debe tener es pasión y disciplina, no se ocupa dinero. Le agradezco, profundamente, a la Federación de Taekwondo que confió en mí desde los 13 años y comenzó a prepararme; al Comité Olímpico Nacional y al Icoder (Instituto Costarricense del Deporte) porque tengo una beca de 75 mil colones con la cual pago los pases.

“Soy de escuela y colegio público. Estoy en la Universidad Nacional con una beca y me pagan los pases para el taekwondo, por eso digo que solo se necesita pasión y disciplina. Claro que hay momentos en que uno revienta y ya no quiere seguir, pero la disciplina y el amor a lo que se hace siempre gana”, advirtió.

Juan Carlos y María Paula, los dos hacen tremendo equipo dorado. (Cortesía)

Nos recuerda que ella fue la que se subió al podio para recibir la medalla de oro, pero que realmente también debieron subirse doña Ana Rodríguez y don Olivier Salas, sus papás, quienes son los principales patrocinadores de su taekwondo.

Un día en la vida de María Paula, de lunes a sábado, arranca a las 5 a.m. y termina con el regreso a casa por ahí de las 11 de la noche para comer, alistar el uniforme de taekwondo del día siguiente, la ropa de vestir, hacerse el almuerzo del día siguiente y ponerse a hacer trabajos de la universidad. En el colegio era lo mismo.

María Paula ha ganado medalla de oro en pumsae individual femenino desde Juegos Deportivos Nacionales del 2017 hasta los últimos en que participó, en el 2022-2023.

“Las medallas, en fin, las competencias, son la partecita más pequeña de todo lo que uno hace. Yo entreno 5 horas al día durante 6 días a la semana y tengo que demostrar todo mi entrenamiento en un minuto y medio.

Ella fue la primera medalla de oro tica en los Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. (Cortesía)

“Alegra mucho ganar una medalla de oro, no lo niego, pero alegra más que el deporte sea parte de la vida de una. Cuando el deporte es el centro, uno no se detiene. Ahora viene alistarme para el Mundial de Taekwondo el otro año en Hong Kong. Por dicha no paro de entrenar y eso me apasiona”, reconoce la atleta herediana.