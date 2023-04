¿En qué parte de la refrigeradora guarda la leche? Usted podría estar cometiendo un error

La leche es un gran alimento para el organismo, pero también requiere de cuidado, ya que una mala manipulación podría jugarle una mala pasada y hasta mandarlo al médico.

La leche se debe manipular muy bien, al punto que el lugar de la refrigeradora en el que usted la guarda podría causar problemas.

Si sigue estos consejos la leche no se le pondrá mala. Foto: Tomada de Walmart. (Tomado de Tiktok)

En Dos Pinos nos dieron varios bolados para evitar que la leche se ponga mala y vaya a provocar daños estomacales.

Cuando usted vaya de compras al supermercado evite echar de primero la caja de leche al carrito, si esta es de corta duración porque andarla paseando por todo el supermercado durante un buen rato podría provocar que se ponga mala.

También es bueno que se fije si las cajas de leche están frías, ya que en algunos supermercados apagan las cámaras en las noches para ahorrar electricidad y eso no es para nada conveniente. Si no están frías mejor no las compre ahí.

Una vez que sale del súper con la leche trate de ir lo antes posible a la casa para refrigerarla de inmediato porque si va a hacer más mandados y la anda de aquí para allá podría dañarse, más aún si tiene contacto con el sol o el calor.

Recuerde que luego de abierta, la leche de larga duración también debe refrigerarse. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Si la leche es de corta duración, una vez que llega a la casa guárdela en la refri, pero no en la puerta, sino en la parte interna. Ponerla en la puerta podría hacer que se ponga mala debido a que la puerta se pasa abriendo mucho y eso puede hacer que baje y suba la temperatura del líquido. Además, la puerta de la refri es la parte menos fría, sobre todo cuando está colocada en un lugar donde le pega el sol.

Si usted compra leche de larga duración puede dejarla fuera de la refri, en un lugar fresco, pero apenas la abra debe refrigerarla.

Por último, recuerde siempre estar pendiente de la fecha de vencimiento de la leche porque muchas personas la consumen ya cuando caducó sin darse cuenta y eso puede causar daños en la salud.