Nacional

En una semana marcada por acusaciones, Fabricio Alvarado atraviesa un nuevo contratiempo

El candidato presidencial vive una semana marcada por denuncias y un reciente percance

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Sesión solemne a las elecciones nacionales de 2026
01/10/2025 Los candidatos a presidente llegaron a la sesión solemne de convocatoria a las elecciones nacionales de 2026. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fabricio Alvarado ha tenido una semana complicada que este jueves empeoró con un pequeño percance.

El diputado y candidato presidencial tuvo que enfrentar un pequeño problema este jueves y es que un video que le llegó a La Teja, se ve que tuvo un pequeño accidente de tránsito.

LEA MÁS: Esto dice Fabricio Alvarado sobre denuncias que lo tienen metido en un grave problema

Alvarado iba saliendo con su carro de un centro comercial en Zapote cuando, en circunstancias que se desconocen, otro vehículo chocó el carro del diputado.

A pesar de que fue un incidente menor, en el clip se le ve al legislador muy preocupado.

LEA MÁS: Fabricio Alvarado podría ser el salvador de Rodrigo Chaves: así votará el diputado por la inmunidad

Esta situación llega en medio de las graves acusaciones que se interpusieron en contra de él por presunto abuso sexual.

En una semana marcada por acusaciones, Fabricio Alvarado atraviesa un nuevo contratiempo
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fabricio AlvaradoDiputadoNotasIALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.