En una semana marcada por acusaciones, Fabricio Alvarado atraviesa un nuevo contratiempo

01/10/2025 Los candidatos a presidente llegaron a la sesión solemne de convocatoria a las elecciones nacionales de 2026. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fabricio Alvarado ha tenido una semana complicada que este jueves empeoró con un pequeño percance.

El diputado y candidato presidencial tuvo que enfrentar un pequeño problema este jueves y es que un video que le llegó a La Teja, se ve que tuvo un pequeño accidente de tránsito.

LEA MÁS: Esto dice Fabricio Alvarado sobre denuncias que lo tienen metido en un grave problema

Alvarado iba saliendo con su carro de un centro comercial en Zapote cuando, en circunstancias que se desconocen, otro vehículo chocó el carro del diputado.

A pesar de que fue un incidente menor, en el clip se le ve al legislador muy preocupado.

LEA MÁS: Fabricio Alvarado podría ser el salvador de Rodrigo Chaves: así votará el diputado por la inmunidad

Esta situación llega en medio de las graves acusaciones que se interpusieron en contra de él por presunto abuso sexual.