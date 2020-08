“Me comenzó una tos que se fue intensificando y decidí ir a consultar al hospital México, donde me metieron al área de covid. Me hicieron gases arteriales y vieron que tenía una insuficiencia respiratoria por lo que me colocaron oxígeno. Me hisoparon de nuevo y volví a salir negativa entonces me sacaron y me pasaron a observación, pero cada vez era más la falta de aire que tenía. Me pasaron al área de cuidados intermedios y no podía moverme porque sentía que me ahogaba, no podía respirar en un momento pensé: ‘¿seré yo la que sigue en morir?‘”, recordó.