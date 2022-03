Enfermeros del Hospital de Guápiles tienen hasta cuatro meses sin salario

Cerca de 100 enfermeros y asistentes de pacientes, entre otros funcionarios del Hospital de Guápiles, levantaron la voz este jueves cansados de que les estén atrasando el salario o pagando de a poquitos.

Dariel Castro, asistente de enfermería, asegura que desde noviembre han venido estos altibajos en los pagos.

Más de 100 empleados del hospital de Guápiles han presentado problemas de pago en los últimos cuatro meses. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Un mes me llegan 30 mil, otro cien mil, otro no me llega nada. En diciembre me pagaron el aguinaldo, pero nada del salario y a otros compañeros no les llega ni eso y todos tenemos responsabilidades”, explicó Castro, quien trabaja desde hace año y tres meses en el centro médico.

Otro caso es el de una enfermera que pidió no revelar su nombre por temor a represalias y quien asegura que tampoco le pagan desde noviembre. Dice que ya hasta perdió la esperanza de que le paguen unas extras viejas porque le dicen que no hay presupuesto.

“Es una situación muy frustrante. Uno tiene deudas, paga luz, agua, teléfono y demás. A veces no nos viene ni el mes completo, nos depositan cien mil y tiene que uno que ver qué hace para sobrevivir con eso la quincena o el mes”, explicó la enfermera.

Ella aseguró que algunos compañeros se han incapacitado por siquiatría, debido a la afectación emocional de estar preocupados pensando de dónde van a sacar para pagar o comprar comida.

“Es difícil, yo amo mi trabajo, me encanta ser enfermera y poder ayudar a los demás, pero como todos necesitamos el dinero para poder sobrevivir y no es posible que por el desorden interno que se tienen tengamos que pasar por esta situación de años”, sentenció la profesional de la salud.

Pago en camino

Consultamos a la Caja las razones de estos atrasos y nos dijeron que se deben a múltiples factores asociados, en especial, a la condición de los empleados que cubren a los profesionales que están libres o incapacitados y que estos últimos aumentaron demasiado por varios brotes de covid en los últimos meses.

Dariel Castro se la ha tenido que jugar como un vikingo con los poquitos de pago que recibe. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Debido a la gran carga de trabajo que conlleva este servicio de más de 400 trabajadores, se han utilizado una serie de alternativas como el pago de tiempo extraordinario para brindar apoyo al personal tramitador, así como el préstamo de plazas en sustitución de otros servicios, no obstante, se generó el retraso. Nos encontramos realizando todas las gestiones posibles para evitar que vuelva a producirse una situación como esta”, argumentó la dirección del centro médico guapileño.

A la consulta de si se sabe cuándo se les cancelará lo que se le debe al personal y dijeron que a una parte se les realizó un adelanto el miércoles de esta semana y al resto esperan cancelarles el 25 de marzo.

Carlos Baez, secretario de resolución de conflictos de la Unión de Trabajadores de La Caja (UNDECA), se desplazó a Guápiles a reunirse con las autoridades del hospital para encontrar una solución al problema.