Entre reuniones, caravanas y visita a la Negrita... así fue el sábado de los candidatos

Entre carreras, reuniones para afinar los últimos detalles y una misa para poner todo en manos de Dios, así pasaron el último día ante de las elecciones los candidatos presidenciales.

A doña Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), realmente se le vinieron las lágrimas cuando llegó a la Casa Club del partido en Los Yoses, porque la esperaba una cantidad impresionante de dirigentes socialcristianos que le gritaban presidenta y le agradecían por ser su candidata.

Por supuesto, entre los socialcristianos no podía faltar hasta un mariachi que se mandó con un piezón ranchero bien pensado para el momento en que llegó doña Lineth: “Mujeres divinas”.

Cortesía Lineth Saborío fue a la casa de la Negrita para ofrecerle las elecciones de este domingo.

“Esta ha sido una campaña muy linda, una campaña en la que hemos tenido el cariño de la dirigencia en todo momento y eso en realidad me emociona: el cariño, la entrega, el trabajo constante. No hemos parado ni un momento.

“Gracias a todos los dirigentes, gracias a todos los partidarios, gracias a todos los que de alguna u otra forma han llegado a esta organización tratando de hacer lo mejor posible, mil gracias porque realmente me llenan el corazón de emoción saber que en cada rincón del país todos están trabajando, igual que lo estoy haciendo yo”, comentó la candidata socialcristiana, quien al final de la tarde se fue para Cartago, a la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, para poner en manos de la Negrita lo que pase este domingo.

José María Figueres pasó entre reuniones el último día antes de las elecciones presidenciales 2022 José María Figueres pasó entre reuniones el último día antes de las elecciones presidenciales 2022 (Cortesía)

José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, por su parte, pasó en su casa, eso sí, muy activo, con muchas reuniones para afinar los últimos detalles antes de las elecciones. No tuvo, al menos durante el día y la tarde, un minuto para descansar, había mucho que coordinar.

En horas de la tarde los liberacionistas se lanzaron a las calles de Chepe centro en carro y con banderas mostraron su entusiasmo de cara a las elecciones.

“Dios bendiga a Costa Rica”, fue su último mensaje para sus seguidores, en realidad, para todo el país.

José María Villalta, del Frente Amplio, estuvo cargado de reuniones, respondiendo mensajes de apoyo recibidos, además, tuvo una gran reunión dirigencial en la cual terminaron de afinar toda la logística para las votaciones.

A las 7 de la noche hizo un Facebook Live en el cual contestó preguntas de último minuto de sus simpatizantes y mandó su mensaje final invitando a votar a todo el país, recordando que nada de abstencionismo, por el contrario, hacerse sentir en las urnas.

José María Villalta del Frente Amplio, compartió con sus seguidores en la casa de campaña antes de las elecciones presidenciales 2022 (Cortesía)

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, también cargó su agenda con reuniones para que al partido todo le salga bien este 6 de febrero. Pudo sacar un ratico al mediodía para almorzar con la mamá, los hermanos y varios sobrinos.

“Cuando anduve en la calle, me emocionó mucho las muestras de cariño de la gente. El crecimiento que ha tenido el partido y mi candidatura en las últimas semanas, es impresionante y estamos seguros que mañana vamos a recoger los frutos de ese trabajo que hemos venido haciendo. Mañana todos a votar por la bandera naranja con la paloma blanca”, comentó.

Elí Feinzaig agradeció el gran crecimiento de su partido en las últimas semanas. Foto Alonso Tenorio. Elí Feinzaig agradeció el gran crecimiento de su partido en las últimas semanas. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Rodrigo Chaves del partido Progreso Social Democrático, a eso de la 1 de la tarde hizo un Facebook Live acompañado de su candidata a diputada por el primer lugar de San José, la periodista Pilar Cisneros y habló de lo que considera un pánico que tienen los otros candidatos por el crecimiento de su partido y que en los debates de la última semana le tiraron tieso y parejo, precisamente, porque le están comiendo gallina a ese crecimiento.

“Los que están pulseándola saben que no podemos seguir así. Esto no se trata de los condominios de Escazú, se trata de su futuro. Necesitamos un cambio, usted lo sabe. Piénselo bien, si nosotros nos comemos la bronca, se le va a acabar la fiesta a todos esos que no quieren que lleguemos (a la presidencia del país)”, comentó Chaves.

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros realizaron un Facebook Live el último día antes de las presidenciales del 2022 Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros realizaron un Facebook Live el último día antes de las presidenciales del 2022 (Cortesía)

Fabricio Alvarado, de Nueva República, compartió casi todo el día con sus seguidores, en la mañana atendió algunas reuniones, pero en la tarde compartió las caravanas de seguidores que se movieron por Desamparados, de hecho, en una parte de su recorrido se fue para Los Guido y compartió con la gente de la comunidad que lo estaba esperando para confirmarle su apoyo.



— 12 horas. Las elecciones nacionales presidenciales arrancan a las 6 de la mañana de este 6 de febrero y terminan a las 6 de la tarde.

“Le invitamos a votar, es importante que vayan. Conforme ha pasado el tiempo cada vez son más las personas que se identifican con la causa de Nueva República porque es el partido que representa la verdadera esperanza en nuestro país”, asegura don Fabricio.