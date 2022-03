Epidemiólogo: “Europa debe servirnos de espejo en tema covid”

En las últimas dos semanas el covid volvió a agarrar fuerza en algunos países europeos y en China y por eso hablamos con el epidemiologo Juan José Romero, de la Universidad Nacional (UNA), para comprender lo que está pasando.

Lo primero que nos explicó es que el escenario que vive cada continente es muy distinto.

“En Asia tiene que ver más con que ellos durante prácticamente dos años no se vieron expuestos a los virus, le dieron una contención muy fuerte y casi no tuvieron casos. Ellos no estuvieron expuestos a las variantes previas a ómicron y cuando llegó esta, los agarró muy susceptibles al virus”, explicó el epidemiólogo.

Además, la mayoría se ha pinchado con dos vacunas que tenían el virus inactivado y estas no protegían mucho contra la variante ómicron en hospitalizaciones y muertes y por eso han crecido tanto los decesos.

Mientras que en el Viejo Continente, Romero explica que la vacunación no ha llegado hasta la tercerca dosis en muchas poblaciones.

“Las aperturas las hicieron muy rápido y hay un pico de casos que no se está viendo en hospitalizaciones y por eso no están muy preocupados por hacer cierres sanitarios y menos ahora que entró la primavera”, afirmó Romero.

En Costa Rica, el Ministerio de Salud sigue reportado un comportamiento a la baja de casos covid, pero el epidemiólogo de la UNA dice que debemos esperar después de mayo a ver cómo nos va, porque ahorita las condiciones del clima son favorables.

Cada vez hay menos internados en los hospitales nacionales a causa del covid. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernandez Silva)

En nuestro país, según el informe de la Universidad Hispanoamericana (UH), por sétima semana consecutiva, el índice de reproducción del virus se mantiene por debajo de 1, lo que quiere decir que cada contagiado tiene la posibilidad de enfermar a menos personas, sin embargo, es importante indicar que para el 5 de marzo era de 0.71, luego subió al 0.76 y en los últimos siete días está en 0.85.

Para el médico epidemiólogo Ronald Evans lo importante es que continuó estando por debajo de uno, aunque es recomendable estar pendientes de su valor en las semanas que vienen, porque de continuar subiendo, nos podría alertar sobre una reversión de la tendencia actual.

“Probablemente seguirá esa disminución durante algunas semanas más, pero debemos mantenernos alertas y precavidos ya que han aparecido señales ominosas en Europa y algunos países de Oriente, que pudieran sugerir que se está incubando una nueva ola, en estos casos originada por la subvariante, que bien pudiera dispararse por el levantamiento de las medidas de control que se han tomado en muchas naciones”, agregó Evans.

