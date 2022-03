Trabajador rechaza vacuna contra el covid-19 porque “traería maldiciones a él y sus hijos”

Un trabajador de una empresa financiera estadounidense en Costa Rica está a punto de perder el trabajo porque no se quiere vacunar contra el covid-19, alegando que su religión no se lo permite.

El hombre, cuyo nombre no fue revelado por la Corte Suprema de Justicia, labora en la compañía Midland Credit Management, Inc. (MCM), empresa subsidiaria y propiedad de Encore Capital Group, Inc, e interpuso un recurso de amparo explicando sus razones para negarse a recibir el medicamento. En el documento asegura que es injusto que lo despidan porque es un buen trabajador.

El reclamo fue interpuesto el 10 de febrero pasado y detalla que un mes antes, el 10 de enero, la empresa envió un correo a todos sus colaboradores para informarles que la vacunación contra el coronavirus era obligatoria, por lo que él envió una petición de que hicieran una excepción por sus creencias religiosas.

Al empleado le informaron a inicios de enero que debía vacunarse obligatoriamente. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“El vacunarme con la vacuna covid-19 sería ir en contra de mis creencias religiosas por contener ingredientes considerados impuros por Yehovah nuestro Dios”, se lee en el escrito del trabajador, quien es Mesiánico practicante.

“El incumplimiento consciente de alguno de estos mandatos e instrucciones de la Torah (instrucción de la Biblia) significaría un directo desacato a nuestra autoridad Yehovah Elohim (Dios) y esto acarrearía maldiciones y enfermedades para nosotros mismos y para nuestros hijos”, agregó.

El hombre propuso que a cambio de no vacunarse, podría hacerse pruebas de detección del covid-19 periódicamente y así se detectara un eventual contagio.

Los magistrados analizaron el caso y este martes la Corte informó, por medio de un comunicado, que el 22 de febrero rechazaron el recurso de amparo porque, al ser la parte acusada una empresa privada, lo que correspondería sería presentar una acción de inconstitucionalidad, o bien, por tratarse de reclamos sobre temas de de índole laboral, deben discutirse directamente ante el Ministerio de Trabajo o ante la jurisdicción de trabajo.