Epidemiólogo sobre el covid: “Estamos ganando la batalla, pero el enemigo todavía tiene fuerza”

El epidemiólogo Rónald Evans es muy optimista al hablar sobre la pandemia, pues considera que ahora sí se ve la luz al final del túnel, pero advierte que no hay que cantar victoria antes de tiempo.

En el informe semanal de la escuela de medicina de la Universidad Hispanoamericana se detalla que durante la semana pasada tuvimos un promedio diario de 589 casos, es decir, 338 casos menos por día que la semana antepasada y mucho mejor que hace un mes, que el promedio diario de casos era de 2.238.

La tasa de contagio también tuvo un bajonazo, ya que fue de 0,72 para todo el país. Eso quiere decir que 100 personas contagiadas de covid-19 le pegan el virus a otras 72.

Funcionarios de la CCSS recorren los barrios y tocan puertas para vacunar a las personas contra el covid-19. Foto: CCSS.

“Enhorabuena, podemos decir que ya no es la lucecita que anuncia la salida del túnel lo que vemos, sino más bien un inmenso boquete de luz que proclama la proximidad del encuentro con la claridad del día. Pero todavía no estamos afuera del túnel. Nos encontramos aún atravesando la montaña. No nos equivoquemos, estamos ganando la batalla, pero el enemigo todavía tiene fuerza y vigor. Se requiere un poco más de tiempo para terminar de hincarle de rodillas y obtener de él, la confesión de derrota inapelable”, manifestó Evans.

La investigación detalla también que la vacunación contra el coronavirus avanza a buen paso y ya tenemos que al menos 52 de cada 100 personas que viven en Costa Rica tiene el esquema completo aplicado y 19 de cada 100 tiene al menos una dosis.

“Debemos seguir mostrando cautela y no alentando ningún apresuramiento innecesario del levantamiento de las medidas de mitigación. Hay que irlo haciendo en total concordancia con la situación instantánea de la realidad epidemiológica de la pandemia en el país. Eso es lo correcto y lo conducente”, agregó el experto.

Este jueves el Gobierno anunció el fin de la restricción vehicular sanitaria diurna los fines de semana a partir del 1° de noviembre. Además, informaron que a partir de ese día la restricción de un día entre semana volverán a ser solo para el anillo de circunvalación.