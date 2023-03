Érase una vez Costa Rica: un libro que cuenta las leyendas ticas en la época actual

¿Se ha puesto a pensar cómo sería la Cegua, el Cadejos o el padre sin cabeza en la actualidad? Pues el alajueliteño Leonardo Aragón ya lo hizo y escribió un libro trayendo las leyendas ticas a la Costa Rica moderna.

Leonardo es un joven escritor costarricense, de 32 años, vecino de Alajuelita, y es autor de dos libros, desde muy joven le ha gustado escribir historias, asegura que su pasatiempo, es leer y actualmente está casado y es padre de 3 hijos, además de ser escritor, también es analista de negocios para Amazon.

“Nací, crecí en Alajuelita, ahí me he criado toda la vida y ahí vivo actualmente, este es el segundo libro que publico, tengo tres, pero no he publicado el tercero oficialmente, desde muy joven, me gustaban mucho las historias y me gustaba mucho escribir, mi primer libro es una novela gráfica que se llama el Séptimo círculo, el cual está disponible solamente en formato digital a través de Amazon y salió en el 2019″, dijo orgulloso.

Aragón actualmente se encuentra promocionado su libro “Érase una vez Costa Rica”, el que pretende rescatar las leyendas costarricenses, pero con un giro más actual y cuenta cómo serían personajes como el Cadejo, el padre sin cabeza, y la Cegua si vivieran actualmente en nuestro país, este libro se encuentra disponibles en librerías y tiendas virtuales.

“Este libro nace de una simple conversación en el carro que tuve con mi esposa, en la que yo le iba diciendo qué pasaría si el Cadejos fuera una persona real y existiera hoy en día, sería un hombre viejo, con sus costumbres, estaría en la cantina de la esquina”, narra Aragón.

“Alguien secuestró al Cadejos y su nieto Carlos tiene que ir al rescate. De camino se topa con otras leyendas costarricenses como la Cegua, a quien contacta por medio de Tinder. Recibe ayuda del padre sin cabeza y de la llorona. Mientras se enfrenta a terribles y peligrosos enemigos como Dixie, el jefe de la banda de los Teletubbies que es la banda de duendes más peligrosa de todo Costa Rica. Estas y otras leyendas típicas de Costa Rica se unen en esta loca historia que érase una vez en Costa Rica”, explica el creativo escritor.

Rescate de las leyendas ticas

Con este escrito pretende rescatar las leyendas ticas, porque las trae a la actualidad, algunos de los personajes más icónicos de las diferentes leyendas del país, tratando de sacar la imaginación de las personas para visualizarlos en la época actual.

De acuerdo con el escritor este libro empieza contando que el Cadejos se encuentra con el padre sin cabeza en la cantina de la esquina para echarse un trago, dándole un giro a las versiones convencionales en las que se piensa en estas leyendas como personajes que viven en la antigüedad.

“Casi siempre que vemos o pensamos en ellas, pensamos en los tiempos de antes, cuando la gente andaba a caballo y salía la Cegua y cuestiones por el estilo”, explicó el escritor tico.

Lo interesante de este libro es que mezcla las leyendas antiguas con algunas tecnológicas, aplicaciones, lugares y hechos actuales.

“Hoy en día la Cegua es muy modernas, ella usa Tinder para encontrar a sus presas y asustarlas, entonces todas las leyendas están traídas a la actualidad”.

Este interesante libro está disponible en Librería Internacional, además usted puede adquirirlo de manera digital a través de Amazon, e igualmente puede escucharlo en forma de audiolibro a través de orebol y Google Play, y también Spotify.

Érase una vez Costa Rica también lo puede encontrar este fin de semana en las actividades del Festival Transitarte en el parque España de San José por un precio de promoción, a 6 mil colones, además puede aprovechar para conocer al autor del libro y llevarlo autografiado o con dedicatoria, o bien encargarlo a través del número 7018-9524.

Dificultades

El libro ha sido muy aceptado por los costarricenses y de acuerdo con el escritor, uno de los problemas que ha presentado es darlo a conocer ante la gente para que puedan adquirirlo.

“Lo que es un poco difícil es darse a conocer, por eso agradezco mucho espacios como este de Transitarte para poder exponer el libro, más que nada lo hemos vendido en ferias y cuestiones por el estilo”, expresó Leonardo.