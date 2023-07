¿Es permitido andar copias de los documentos del vehículo en lugar de los originales?

Si usted tiene carro o moto debe tener muy claro que en todo momento debe portar los documentos del vehículos por si un oficial de Tránsito se los pide, de lo contrario se meterá en un broncón.

Recuerde que siempre deben andar los documento del carro. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló que los documentos que deben andar siempre los conductores son:

- Título de propiedad o certificado de propiedad.

- Derecho de circulación e inspección técnica, ambas al día además de los stickers que certifiquen estos procesos debidamente pegados.

LEA MÁS: Politólogo al presidente Rodrigo Chaves: “Que no se venga a hacer la víctima ahora”

- Las placas, tanto la trasera y delantera y el respectivo adhesivo pegado donde corresponde. En caso de que sea un vehículo nuevo y aún no tenga la placa fija, debe andar el documento de la placa provisional.

- Permisos especiales (de transporte público, perifoneo, pesos y dimensiones u cualquier otro tipo que avale las actividades que realice con su vehículo).

Los motociclistas deben ingeniárselas para que los documentos no se mojen. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

LEA MÁS: Diputada Sofía Guillén a Pilar Cisneros: “No hay que escupir para arriba porque se moja uno”

El MOPT dejó muy claro que estos documentos siempre deben ser los originales, no valen si anda una copia, así que no se vale decir que no anda los originales para que no se le vayan a perder.

En el caso de los motociclistas es importante que se las ingenien para andar los documentos en un lugar donde no se mojen con los aguaceros ni tampoco se les vayan a caer en pleno viaje.