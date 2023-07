Politólogo al presidente Rodrigo Chaves: “Que no se venga a hacer la víctima ahora”

Un politólogo y una diputada le mandaron un fuerte mensaje al presidente de la República, Rodrigo Chaves, luego de que este miércoles dijera, en conferencia de prensa, que él ha sido víctima de mensajes de odio por parte de los diputados de la República.

Ante la consulta de un medio de comunicación sobre qué pensaba de que se estuviera relacionando al Gobierno con mensajes de odio, Chaves le dio la palabra al ministro de Comunicación para que pusiera un video que ya tenían preparado y en el que se veía a varios legisladores hacer críticas al Gobierno.

Rodrigo Chaves inició los mensajes de odio y ahora dice que pel es víctima de ellos. Foto: Asamblea Legislativa.

El politólogo Gustavo Araya dice que el mandatario lo que quiso hacer fue darle la vuelta a la tortilla.

“El presidente Rodrigo Chaves no puede hablar porque él fue el que empezó esta racha de violencia cuando comenzó a hablar de medios de comunicación canallas. Él habló de ser un tsunami de destrucción de las estructuras corruptas y eso es un insulto; estructuctura corrupta para un medio de comunicación, si usted no tiene las pruebas, es un insulto.

“La Sala Constitucional lo sanciona por decirle a los periodistas sicarios, pero además, es el primer presidente en la historia del país que se refiere a las personas periodistas como fauna. Que no se venga a hacer la víctima ahora de que él ha sido el que recibe los ataques porque es muy diferente”, manifestó Araya.

El lunes un hombre llegó a la Asamblea Legislativa a amenazar a dos diputados de muerte. Foto: Rocío Sandí.

Le falta señorío

El especialista dice que en el pasado se habían dado discursos violentos, pero nunca había sido el presidente de la República quien los había dado. Además, mandatarios anteriores como Miguel Ángel Rodríguez recibió fuertes críticas por el Combo del ICE, el mismo Figueres fue blanco de ataques, pero ellos nunca respondieron o contraatacaron porque estaban claros de que no eran ataques personales, sino contra políticas públicas.

“El presidente de la República debe guardar señorío y tener claro que esas críticas son por políticas públicas. Además, que esto se resuelve con democracia, con mesas de negociación, pero ¿qué ha hecho Rodrigo Chaves para traer más democracia a la discusión que él sabe que se está enardeciendo? Nada, lo que está haciendo es enardeciendo aún más, en lugar de decirle a la Asamblea Legislativa ‘bajemos el tono’ los acusa de jugar chapitas y de ser irresponsables y ahora les saca el video.

“Una persona demócrata, debe estar convencida realmente, no solo de altura y señorío, sino que además debe tener inteligencia emocional para bajar el tono de la discusión y traer más democracia, no contraatacar”.

La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, dice que le preocupa la actitud de Chaves. Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada Sofía Guillén, jefa de fracción del Partido Frente Amplio, también habló sobre el tema y fue muy clara sobre lo que piensa de la actitud del mandatario.

“Él (Chaves) lo que hizo fue proyectar videos diciendo, bueno, su ministro de Comunicación, que es que hemos puesto cuota, que nos hemos ganado que nos amenacen de muerte; entonces ¿la violencia es culpa del que es violentado? Ergo, si no quieren recibir más amenazas de muerte: cállense, no jodan, no critiquen.

“En la conferencia de prensa de hoy es inaceptable que esa fuera la respuesta que tuviera el Gobierno de la República preparada para contestar. Si la primera respuesta de un presidente de la República ante una amenaza de muerte a diputados no es: suave, calma, respeto, tengamos debate, discutamos, podemos no estar de acuerdo, pero asesinar no, que corra sangre no; si esa no es su primera respuesta señor presidente, si su primer reflejo es poner a su ministro de Comunicación a proyectar videitos donde se denuncia el tema de la Caja, o se le pide a una diputada oficialista respeto, señor presidente, me preocupa”, manifestó Guillén.