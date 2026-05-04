¿Es probable que salga el acumulado esta semana? Esto dice la matemática sobre el millonario premio que no deja de subir

Con tres sorteos en agenda esta semana y dos acumulados millonarios en juego, crece la expectativa entre quienes compran lotería, aunque las probabilidades de que caigan siguen siendo limitadas.

¿Qué dicen los números?

Actualmente hay 18 bolitas en juego, dos son del acumulado. (Cap/Captura de video)

Actualmente hay 18 bolitas en total, de las cuales 16 corresponden a premios extra y solo 2 son acumulados, lo que define las probabilidades en cada sorteo.

En términos simples, la opción de que salga alguno de los acumulados en un solo sorteo es de aproximadamente 11,11%.

Sin embargo, al considerar los tres sorteos programados —dos de chances y uno de Lotería Nacional—, la probabilidad de que salga al menos uno de los dos acumulados sube a cerca de un 30%.

Millones que impulsan la compra

El acumulado 1 alcanza los ₡1.617 millones, mientras que el acumulado 2 se ubica en ₡536 millones, cifras que mantienen el interés de los jugadores en todo el país.

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En el caso del segundo acumulado, su monto creció nuevamente debido a que, aunque había salido en días anteriores, una gran cantidad de fracciones ganadoras fueron devueltas a la Junta de Protección Social (JPS), lo que impidió que el premio se pagara en su totalidad.

El premio acumulado de la JPS no ha salido (Mayela López)

Aunque los números muestran que no es sencillo que caigan los acumulados, la posibilidad sigue siendo real y suficiente para mantener la expectativa alta.

Con millones en juego y tres oportunidades en pocos días, la atención estará puesta en los próximos sorteos para ver si finalmente alguno de los dos premios logra salir.