Lotería Nacional: Estos son los tres números ganadores del Sorteo extraordinario de este domingo 3 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 03 de de mayo el sorteo extraordinario número 4.899 de la Lotería Nacional, por el Día del Trabajador.

Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional 3 de mayo: premios, acumulados y números ganadores en Costa Rica. Premio mayor de ₡320 millones. (Albert Marín/Albert Marin)

Números ganadores

Premio mayor: ¢320 millones por entero

Número : 16

Serie: 701

Segundo premio: ¢46 millones por entero

Número: 50

Serie: 716

Tercer premio: ¢20 millones por entero

Número: 83

Serie: 160

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan muchos adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 5 millones de colones.

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Acumulado millonario

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢1.592 millones y el dos en ¢511 millones, motivo por el que muchos están comprando lotería. Para este sorteo salió una bolita 2.5 millones de colones con número 47 y la serie 634.

Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos los resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.