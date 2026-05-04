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Lotería Nacional: Estos son los tres números ganadores del Sorteo extraordinario de este domingo 3 de mayo

La Junta de Protección Social realiza este domingo el esperado sorteo extraordinario con premios millonarios y alta expectativa.

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 03 de de mayo el sorteo extraordinario número 4.899 de la Lotería Nacional, por el Día del Trabajador.

08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Alejandro Cordero, gerente de produccion muestra la bolita del segundo premio. Foto: Albert Marín.
Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional 3 de mayo: premios, acumulados y números ganadores en Costa Rica. Premio mayor de ₡320 millones. (Albert Marín/Albert Marin)

Números ganadores

Premio mayor: ¢320 millones por entero

  • Número: 16
  • Serie: 701

Segundo premio: ¢46 millones por entero

  • Número: 50
  • Serie: 716

Tercer premio: ¢20 millones por entero

  • Número: 83
  • Serie: 160

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan muchos adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 5 millones de colones.

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Acumulado millonario

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢1.592 millones y el dos en ¢511 millones, motivo por el que muchos están comprando lotería. Para este sorteo salió una bolita 2.5 millones de colones con número 47 y la serie 634.

Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos los resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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