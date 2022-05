Esmeralda Britton, la única del gobierno pasado que siguió gracias al trabajo, no a la suerte

Si para ganar hay que jugar, para seguir en un puesto hay que trabajar bien y las dos cosas las sabe Esmeralda Britton.

Seguirá cuatro años más al frente de la Junta de Protección Social, una noticia que le llegó como un regalo de cumpleaños adelantado. Es la única del gobierno de Carlos Alvarado que mantuvo su puesto en la administración de Rodrigo Chaves y eso la lleva a valorar mucho más el chance que le dan.

No va a ser jugando porque la JPS tiene al frente desafíos muy serios, entre estos (quizás el más duro) la venta de juegos de azar ilegales, que mueven miles de millones en el país. Cada año, la Junta deja de percibir nada menos que 300 mil millones de colones, plata que se va a manos privadas.

“Si llegara a nosotros se podría ayudar a muchas personas necesitadas”, dice.

La presentación de doña Esmeralda Britton como jerarca de la JSP se dio un día antes de su cumpleaños. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Doña Esmeralda contó a La Teja que Rodrigo Chaves la llamó para darle la noticia de que seguía el lunes 2 de mayo, un día antes de que se anunciara la tercera y última parte del gabinete.

“Cumplí 59 años el miércoles (4 de mayo) y por eso veo como un regalo el que me dijeran que continuaría en el puesto. Me sentí muy emocionada al escuchar las palabras que dijo el presidente el día que hizo el anuncio ante la prensa de que yo seguiría a cargo de la JPS, pero eso a la vez representa una responsabilidad enorme para hacer las cosas mejor”, dijo.

Cuando Rodrigo Chaves informó de los últimos nombramientos que le quedaban por hacer destacó algunas características de la funcionaria.

“Tengo el agrado enorme de mantener en el cargo a la señora Esmeralda Britton. Desde que tuve la oportunidad de compartir con ella, ya hace dos años, he estado muy impresionado por el compromiso demostrado con las personas más vulnerables de la sociedad costarricense”, manifestó entonces.

La jerarca tiene el reto de atraer más clientes a la Junta, por eso necesita hacer los juegos más atractivos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Persigue a la suerte

Doña Esmeralda trabaja todos los días mucho con la intención de hacer los productos del la Junta más atractivos para los que ponen a diario mucha ilusión en el azar y no pueden vivir sin jugar tiempos, chances o lotería.

Desde que llegó a la institución ha estado al frente del proceso de digitalización tanto de la parte administrativa como de los juegos y es por eso que hay cada vez más opciones para quienes buscan ganar platica por medios modernos y no solo comprando los productos en papel.

Y ella, por supuesto, está en ese grupo. “A mí me gusta jugar, pero como casi no tengo tiempo de salir compro lotería de forma virtual, también me gusta jugar los tres monazos y los nuevos tiempos”, revela.

“Últimamente cuando compro lotería pido gallo tapado, pero a veces me da por jugar la edad o así. Un día de estos salió la edad que dejé, el 58, y en la Junta me molestaron porque no compré el número, así que me lo perdí”, contó riendo.

Britton dice que como jugadora, pero sobre todo como cabeza de la Junta de Protección Social, siempre está pendiente de los juegos de azar que se venden en otros países porque la idea es que Costa Rica no se quede atrás.

Britton asegura que el quitar a los vendedores de lotería no está en los planes de la Junta. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Debemos estar pendientes para ver hacia dónde va el mercado, hay que seguir de cerca el mundo de las loterías para actualizar la Junta teniendo en mente que siempre debemos buscar la modernización”, afirma.

Claro, explicó que la ampliación de los productos digitales no lleva a que la JPS se olvide de los vendedores de lotería, que siguen siendo una parte muy importante del negocio y que quitarlos no es una opción.

Combatir la ilegalidad

Entre los retos que enfrentará doña Esmeralda están buscar la forma de atraer más gente a los productos de la Junta ya que cuanta más plata haga la institución, más serán las personas o causas que se beneficien.

Además, le pondrá bonito para combatir a los vendedores de tiempos ilegales, una actividad que juega en contra de los intereses de la Junta y de su razón de ser.

“La ley es clara al decir que solo la Junta de Protección Social puede vender y distribuir juegos de azar en el país, con las excepciones de los casinos y el bingo.

14/12/2021 En el auditorio de la Junta de protección Social, se realizó la medición y el pesaje de las bolitas del gordo Navideño, con la presencia de la presidenta de la junta Esmeralda Britton. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Cuenta doña Esmeralda que ahorita hay dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden meter en cintura los juegos ilegales; uno haría que quienes se dediquen a vender tiempos o cualquier otro juego ilegal reciban un castigo.

“También queremos mejorar nuestra oferta comercial para atraer a más jugadores, es por eso que hemos incluido el acumulado de la lotería nacional, el lotto con revancha, y ahora tenemos promociones en la compra de lotería digital; además, vienen otros proyectos que ojalá nos permitan atraer más personas hacia nuestros productos”.

Ahora, con 59 años y una nueva dosis de confianza en su labor, doña Esmeralda agarra aire y sigue p’ alante. Quién quita y en el 2026 el trabajo juegue de nuevo a su favor.