Era infaltable que los asistentes no se dieran también la vuelta por el iglú de Beirute, que está ubicado a la par de la plaza, ese fue el caso de Susan Gómez, quien se dio la vuelta con sus tres hijos: Emily de 9 años, Jimena de 10 y el pequeño Josué de tres, quien no quería ni salir de las instalaciones donde jugó a más no poder bajo la nieve.