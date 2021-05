“Ayer me tocaba ir a ponerme la segunda dosis, pero yo no sabía si ir o no porque quería saber si había alguna manera de chequear si efectivamente me había puesto la primera. En el Ministerio de Salud me dijeron que para eso tenía pagar una prueba en algún lugar privado y eso no me parece justo, ¿por qué tengo que ir a pagar si estoy asegurada? A final fui y me vacuné”, contó la afectada.