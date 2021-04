“Cuando a él lo llamaron para ponerle la vacuna yo saqué el celular y tomé un video, lo hice porque meses atrás unas sobrinas habían pasado videos de casos en países como Brasil y México en los que se veía que hacían la mímica de que vacunaban gente, pero en realidad no lo hacían. Cuando tomé el video yo no me di cuenta de que no le habían puesto la vacuna a mi papá porque todo fue muy rápido, fue hasta después”, contó.