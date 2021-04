“Fue que yo estaba con mi tata y él como tienen un aparato para poder escuchar bien, él está súper bien lo único es que no escucha, les dije (al personal médico) yo tengo que entrar porque las indicaciones que ustedes digan mi tata no escucha y los maes no sabían que yo iba a sacar el celular para grabar la tan ansiada vacuna después de catorce meses de que mi tata ha estado encerrado en la choza”, señaló.