Esta es la increíble razón por la que panadería Barrio Luján tuvo que cerrar todas sus sucursales

Quienes acostumbran a iniciar su mañana con pancito recién horneado de la histórica y famosísima Panadería de Barrio Luján, se toparon la mañana de este jueves 27 y viernes 28 de marzo con la mala noticia de que todas sus sucursales en el país están cerradas.

Panaderías Barrio Luján tiene más de 30 años ofreciendo sus servicios. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook.)

Resulta que, según dieron a conocer a través de sus redes sociales, el jueves 27 de marzo el Ministerio de Hacienda los mandó a cerrar por incumplir con el plazo para presentar su declaraciones de impuestos del año 2021.

“Lamentablemente, Hacienda nos aplica un cierre en todas nuestras sucursales como acto administrativo por presentar a destiempo declaraciones de IVA de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 obligandonos a cerrar por cinco días naturales”, se lee en la publicación.

“Nos discúlpamos con toda nuestra clientela por los inconvenientes que esto les pueda causar. Hemos trabajado muchísimo para mejorar en muchos aspectos, pero lamentablementem esto se nos escapa de las manos. A toda nuestra fiel clientela nos vemos el martes al mediodía. Muchas gracias y de nuevo las disculpas del caso”, publicó la panadería.

Según explicaron en los comentarios, no se les sancionó por no pagar, si no por presentar tarde las declaraciones.

Además, dijeron que fueron errores que se cometieron durante la pandemia y que son lecciones que tienen que aprender a la fuerza.

Si usted nunca desayunó con un bollito de pan o tomó café con una trenza de crema pastelera de Barrio Luján, se está perdiendo una experiencia increíble. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook.)

En La Teja hemos tratado de ponernos con contacto con la familia dueña de la panadería y con la administración para ampliar el tema, pero no se ha logrado contactarlos.

Esta noticia genero muchísimas molestias en la población en general, quienes tomaron las redes para quejarse de la situación.

“Que asco Hacienda y los grandes ladrones y empresas que reportan cero utilidades, están libres y siguen robando”, “Qué triste, tan a destiempo la aplicación de la medida”, “Que increíble, no dan oportunidad de avanzar. Son gente trabajadora”, se lee en algunos de los comentarios.