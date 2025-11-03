Esta es la nueva tendencia en Pinterest para decorar el árbol de Navidad este 2025

A medida que se acerca diciembre, las familias comienzan a planificar la decoración para las fiestas, y este 2025 las reglas del juego cambiaron. Pinterest, la red social favorita para inspirarse en diseño y manualidades, impone una nueva tendencia para el árbol de Navidad: dejar atrás los adornos tradicionales y apostar por una estética más personalizada, emocional y creativa.

Las búsquedas de términos como “árbol de Navidad personalizado”, “decoración navideña creativa” y “ornamentos hechos a mano” aumentaron más de un 80 % en la plataforma en las últimas semanas, según datos globales de Pinterest Trends.

LEA MÁS: Tendencias navideñas 2025: colores, estilos y materiales para decorar su hogar con elegancia

Árboles de Navidad con fotografías familiares y adornos reciclados marcan tendencia este 2025. (Instagram)

Un árbol de Navidad con historia

La idea central es que cada árbol cuente una historia propia y refleje la identidad de la familia. En lugar de seguir un patrón cromático clásico, la tendencia invita a combinar materiales, recuerdos y texturas para crear un ambiente más íntimo.

Entre los adornos más populares destacan las cintas de terciopelo, figuras de cerámica artesanal, guirnaldas de papel reciclado y piñas naturales pintadas a mano. También se suman las flores secas, ramas pequeñas y adornos hechos con tela o crochet, para dar un toque rústico y acogedor.

Fotos, mensajes y detalles con alma

Una de las ideas más replicadas en Pinterest es la de incluir fotografías familiares entre las ramas, junto con mensajes escritos a mano o deseos para el nuevo año. Estas decoraciones aportan calidez emocional y transforman el árbol en un espacio simbólico de unión y gratitud.

En la plataforma abundan las imágenes de árboles con adornos poco convencionales: desde pequeños retratos colgantes hasta cintas bordadas con frases inspiradoras.

19/09/2024 Escazú. Inauguración de la temporada navideña en Universal. Arboles, adornos, y demás todo lo demás relacionado con la Navidad ya se exhibe para la venta en las diferentes tiendas Universal. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Simplicidad con propósito: el toque minimalista

Paralelamente, también crece una corriente minimalista y sustentable, ideal para quienes buscan reducir el consumo. En lugar de árboles sintéticos o plásticos, muchos usuarios optan por estructuras naturales reutilizables, adornadas con materiales ecológicos o reciclados.

El objetivo no es solo estético, sino también ambiental: decorar sin excesos y con conciencia.

LEA MÁS: Una familia cuenta cómo su bulldog inglés Theo hizo realidad un sueño en Navidad

El resultado final

El árbol navideño 2025, según Pinterest, es una mezcla de diseño, nostalgia y sostenibilidad. No se trata de tener el adorno más brillante, sino de crear un árbol con alma, que evoque recuerdos y emociones genuinas en cada rincón del hogar.

Nota realizada con ayuda de IA