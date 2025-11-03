Nacional

Esta es la nueva tendencia en Pinterest para decorar el árbol de Navidad este 2025

Las tradicionales bolas rojas y doradas quedan atrás. Pinterest marca una nueva tendencia para la temporada navideña 2025

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA

A medida que se acerca diciembre, las familias comienzan a planificar la decoración para las fiestas, y este 2025 las reglas del juego cambiaron. Pinterest, la red social favorita para inspirarse en diseño y manualidades, impone una nueva tendencia para el árbol de Navidad: dejar atrás los adornos tradicionales y apostar por una estética más personalizada, emocional y creativa.

Las búsquedas de términos como “árbol de Navidad personalizado”, “decoración navideña creativa” y “ornamentos hechos a mano” aumentaron más de un 80 % en la plataforma en las últimas semanas, según datos globales de Pinterest Trends.

LEA MÁS: Tendencias navideñas 2025: colores, estilos y materiales para decorar su hogar con elegancia

Daniel Zambrano compartió estas increíbles fotos del árbol de Navidad.
Árboles de Navidad con fotografías familiares y adornos reciclados marcan tendencia este 2025. (Instagram)

Un árbol de Navidad con historia

La idea central es que cada árbol cuente una historia propia y refleje la identidad de la familia. En lugar de seguir un patrón cromático clásico, la tendencia invita a combinar materiales, recuerdos y texturas para crear un ambiente más íntimo.

Entre los adornos más populares destacan las cintas de terciopelo, figuras de cerámica artesanal, guirnaldas de papel reciclado y piñas naturales pintadas a mano. También se suman las flores secas, ramas pequeñas y adornos hechos con tela o crochet, para dar un toque rústico y acogedor.

Fotos, mensajes y detalles con alma

Una de las ideas más replicadas en Pinterest es la de incluir fotografías familiares entre las ramas, junto con mensajes escritos a mano o deseos para el nuevo año. Estas decoraciones aportan calidez emocional y transforman el árbol en un espacio simbólico de unión y gratitud.

En la plataforma abundan las imágenes de árboles con adornos poco convencionales: desde pequeños retratos colgantes hasta cintas bordadas con frases inspiradoras.

19/09/2024 Escazú. Inauguración de la temporada navideña en Universal. Arboles, adornos, y demás todo lo demás relacionado con la Navidad ya se exhibe para la venta en las diferentes tiendas Universal. Foto: Rafael Pacheco Granados
19/09/2024 Escazú. Inauguración de la temporada navideña en Universal. Arboles, adornos, y demás todo lo demás relacionado con la Navidad ya se exhibe para la venta en las diferentes tiendas Universal. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Simplicidad con propósito: el toque minimalista

Paralelamente, también crece una corriente minimalista y sustentable, ideal para quienes buscan reducir el consumo. En lugar de árboles sintéticos o plásticos, muchos usuarios optan por estructuras naturales reutilizables, adornadas con materiales ecológicos o reciclados.

El objetivo no es solo estético, sino también ambiental: decorar sin excesos y con conciencia.

LEA MÁS: Una familia cuenta cómo su bulldog inglés Theo hizo realidad un sueño en Navidad

El resultado final

El árbol navideño 2025, según Pinterest, es una mezcla de diseño, nostalgia y sostenibilidad. No se trata de tener el adorno más brillante, sino de crear un árbol con alma, que evoque recuerdos y emociones genuinas en cada rincón del hogar.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
NavidadDecoración navideñaÁrbol de NavidadPinterestNotas IALTNotas IALtH
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.