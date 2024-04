¿Está resentido Luis Amador porque Rodrigo Chaves lo destituyó? El exministro habló al respecto

El exministro Luis Amador confesó si está resentido con el presidente Rodrigo Chaves por su destitución. Albert Marín. (Albert Marín)

El exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador habló del presidente Rodrigo Chaves y dijo qué opina de él.

El exfuncionario habló con el periodista Douglas Sánchez, para el canal Opa, y comentó que aún cree en el proyecto del mandatario.

“Yo todavía creo en el proyecto político que se inició en la administración, que está en curso. La gente vio un cambio porque se rompió un esquema en donde 2-3 partidos políticos venían controlando el país y se empezaron a dar cambios, impulsar proyectos, no tengo resentimientos, todos somos humanos, cometemos errores, lo entiendo desde esa manera”, afirmó.

- ¿Qué piensa del presidente?

Su formación en el Banco Mundial le permite entender la complejidad del Estado e identificar los temas claves adecuadamente. Su forma de implementar los temas claves no es la misma que la mía, su carácter no es igual que el mío, su forma de manejar personal y otras cosas tampoco.

Respeto lo que está haciendo, quise apoyarlo hasta el último día, él tomó una decisión que creo que las personas inteligentes saben por qué la tomó, el mensaje enviado fue la cortina de humo y que Dios lo bendiga y lo apoye y le dé sabiduría para sacar estos dos años.

“Yo no salgo en desacuerdo, yo al ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, le envié un mensaje y le dije que estaba a la orden, a la mejor disposición, porque debe haber una continuidad”. — Luis Amador, exministro del MOPT.

- ¿Su destitución fue un error?

Si usted lo mira fríamente y quiere a alguien que le esté impulsando muchas cosas, pues sí, es un error, porque se venía cumpliendo con lo que se venía pidiendo, si lo ve políticamente verá que no, depende de qué ángulo se quiera ver.

- ¿Le dolió la destitución?

No, me extrañó, porque si me hubiera tocado hacer eso con un ministro, le diría que no me gustó eso, antes de que se diga por los medios, o decirle que prefiero esto y trataría, si es una persona que me está trabajando.

Si es una persona que no está avanzando le diría: ‘Diay, qué pena, pero pasaron tantos meses, no se ha visto acción y voy a prescindir’. Son las formas de hacer las cosas.

Irregularidades

Amador fue destituido por Chaves el 12 de marzo pasado, luego de que el presidente hablara de unas supuestas irregularidades en la contratación de la empresa constructora MECO para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

Según dijo el mandatario, Amador y Fernando Naranjo, exddirector de Aviación Civil, enviaron los términos de referencia para contratar las obras de reparación. Según explicó Chaves, se recibieron tres ofertas, de Constructora Hernán Solís, el Consorcio Pedregal y MECO.