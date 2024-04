Luis Amador revela quiénes son los que forman parte de los “tentáculos del mal”

El exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador reveló quiénes son en su criterio, los que forman parte de los "tentáculos del mal". Albert Marín. (Albert Marín)

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aseguró que hay grupos políticos y de empresarios que quisieron presionarlo para desarrollar proyectos de obra pública y a esos grupos son los que él llama “los tentáculos del mal”.

Amador dio una entrevista al canal Opa y le aseguró al periodista Douglas Sánchez a quiénes se refiere cuando habla de estos tentáculos, los que mencionó el 14 de marzo anterior, cuando anunció que saldría del país, para volver a Canadá, y trabajar como profesor universitario, luego de ser destituio del MOPT.

Estas son algunas de las preguntas que respondió el exministro:

- ¿Se imaginaba así las aguas políticas?

“Qué le puedo decir, la politiquería, no me estoy refiriendo a nada en específico, pero es sucia. La forma en la que se maneja la politiquería, no me la imaginaba así, son como dos mundos.

“Hay un mundo en el que usted mira, el mundo donde usted tiene un cierto nivel de confort, no tiene nada que lo va a sorprender, sabe la rutina del día, pero hay otro mundo donde se mueven intereses, se dan presiones y es donde a uno, realmente, se le revuelve el estómago”, afirmó.

- ¿Usted recibió presiones?

Por supuesto, llamadas telefónicas, en las que uno tiene que contestar: “eso es tráfico de influencias, no me pida eso, eso es ilegal.

“Si a usted le interesa, vaya aplique la licitación”.

Hubo una en la que me decían “se estima un tres por ciento”, y yo “¿qué?”, no, no y nunca más hablé con esa persona.

Todo eso se da y son mundos que la gente no se imagina y ahí uno entiende por qué estamos donde estamos.

- ¿De dónde vienen esos tentáculos del mal?

Hay unos cuantos que tienen poder o ejercen poder, hay amos de foca y de perros que ladran y que usan para mover cosas. Hay estos grupos que, de repente, les interesa que una pista allá en medio de la nada, sea aeropuerto internacional porque su desarrollo inmobiliario está cerca.

Entonces, tratan de influenciar y eso es parte de ese arraigo, mala hierba que está ahí, y que hay que terminar de arrancar y que cuando uno arranca se sale la raíz, pero a veces queda un cabo metido y vuelve a salir.

¿Qué hace un pulpo con esos tentáculos? Te atrapa, te jala y te sostiene.

¿Qué pasa en mi caso en particular? Diay, a mí nadie me va a dar trabajo en Costa Rica, pretender encontrar trabajo es misión imposible, pero más allá de eso, los tentáculos son esos grupos de poder, que ostentan poder y que siguen tratando de manipular las cosas y el retener para obligarlo a uno a defenderse contra acusaciones, a quemar sus ahorros para defenderse, es la mejor estrategia.

Desprestígielo, llévelo a la banca rota, dóblelo en sus rodillas y ahí lo atacamos completalemente, y en la manipulación de algunos medios montamos una campaña para que todo el mundo crea lo que se dice.

- ¿Es gente en política, en gobierno, empresarios?

Quienes tienen poder quieren seguir teniéndolo, hay unos cuantos empresarios muy honestos. Pero hay otros que tratan de influenciar las cosas.

Otros estuvieron en política, quieren regresar y hay unos que están en política.