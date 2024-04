Luis Amador asegura que cinco partidos políticos lo buscaron

Luis Amador, exministro del MOPT afirmó que partidos políticos en Costa Rica lo buscaron. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, confesó que cinco partidos políticos lo buscaron antes de su salida del MOPT para apostar por una posible candidatura.

Amador atendió, desde Canadá, al periodista Douglas Sánchez, del canal Opa, y contó que uno de esos partidos que lo buscó fue la Unidad Social Cristiana.

“Yo creo en el proyecto político que se da en la administración que está en curso. Sí se me acercan diferentes grupos, me llaman y me empiezan a hacer ofrecimientos para un futuro. Mi respuesta para todos ellos es que hay que esperar, porque en este momento estoy concentrado en sacar mi labor como ministro y habrá tiempo para conversar de estos temas”, aseguró.

Esta es parte de la entrevista que el exministro Amador le dio a Sánchez, desde el país norteamericano.

- ¿Pero sí hubo interés de grupos políticos?

“Cinco grupos me buscaron, no le voy a dar los nombres”.

- Dice Gerardo Arias que usted le djo que era de cuna socialcristiana

“Con él estuve en una reunión privada, en la cual conversamos, es uno de los cinco grupos”.

- Pero Juan Carlos Hidalgo (presidente del PUSC) dice que nunca hubo tal contacto...

Juan Carlos Hidalgo es quien está apadrinado por Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, digámoslo con nombres y apellidos, pero él quiere correr como candidato a la presidencia.

¿Candidato?

El exministro se mostró agradecido con la gente que, asegura, le ha mostrado su apoyo.

“Es difícil decirlo, pero la vanidad del ser popular nunca me desvivió, yo siempre salía a caminar, me iba caminando a la oficina y me topaba a don Ricardo, que limpiaba aceras en el centro de San José. La gente se está dando cuenta de que sí se pueden hacer las cosas”.

Sobre una posible candidatura, Amador recalcó que en este momento se encuentra en un dilema.

“Tengo que levantar de nuevo lo que existió aqui para poder subsistir; por otro lado, sé lo que hay que hacer para caminar con muchas cosas en Costa Rica, como obras públicas, el tema de la capital, las ciudades, a nivel de seguridad, salud.

“Voy a esperar, porque creo que la gente tiene que ver que es justo que nunca he hecho nada malo, que una vez que esté limpio y si las personas me siguen demostrando su apoyo y piden que vuelva al país regresaré a Costa Rica”, añadió.