Estas mujeres pasarán un Día de la Madre con el que nadie sueña

Todas las mamás deberían recibir al menos un detallito este 15 de agosto, por ser el Día de la Madre y celebrar la bendición que significa dar vida.

Sin embargo, en la cárcel Vilma Curling Rivera, más conocida como el Buen Pastor, no siempre es así, ya que muchas de las privadas de libertad que tienen hijos no reciben nada ese día tan especial, porque sus familiares no cuentan con los recursos económicos suficientes, viven muy lejos o porque les han vuelto la espalda debido al error que las llevó a caer presas.

Muchas privadas de libertad pasan muy triste el Día de la Madre. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

En la prisión hay todo tipo de historias, jóvenes que están luchando por enmendar su vida y recuperar el rumbo; mujeres adultas que sienten una enorme culpa porque por la desesperación de llevar comida a sus hogares u obtener dinero fácil tomaron malas decisiones que las llevaron a perder la libertad y también adultas mayores a quienes los días se les hacen eternos, mientras esperan el feliz momento de regresar a casa con sus hijos y nietos.

LEA MÁS: Expertos en exorcismo de Roma darán curso en Costa Rica por aumento de casos paranormales

Una campaña organizada por la Pastoral Social de la parroquia San Rafael Arcángel, en San Rafael Arriba de Desamparados, pretende que las reclusas que son mamás tengan un regalito para festejar su día pese a estar tras las rejas.

Yilybeth Arias Delgado, coordinadora de ese grupo, comentó que tratan de llevar alegría y consuelo a las mujeres que están cumpliendo el alto precio de estar lejos de sus familias por haber cometido un error.

La Pastoral Social tiene una campaña solidaria para llevar alegría. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“Es una campaña de solidaridad en la que participa la comunidad, pero también las personas que viven fuera de San Rafael y quieran llevar alegría a estas mujeres.

“La campaña inició el 16 de julio y se extiende hasta el (domingo) 13 de agosto. Quienes quieran participar pueden llevar al templo o a la oficina parroquial artículos de cuidado personal como toallas sanitarias, papel higiénico, desodorante en barra (no puede ser el de bolita), jabón de baño, paños, cremas, cepillos de dientes, pasta de dientes, medias y pantuflas, ya que los módulos en los que ellas están soy muy fríos”, dijo la coordinadora.

LEA MÁS: ¿Cuándo será el feriado del Día de la Madre? ¿es de pago obligatorio?

Yilybeth dijo, además, que recibieron una petición especial de parte del centro penitenciario, ya que hay privadas de libertad que necesitan pañales y, aunque las familias tratan de llevarles, no siempre pueden, por eso piden pañales para en tallas M y L.

Usted puede aportar para que las privadas de libertad pasen un Día de la Madre único. Foto: Shutterstock.

La Pastoral Social hace actividades para las privadas de libertad también en Navidad, ya que quieren llevar la alegría de Dios a las reclusas para hacer más llevadera su dura realidad.

Si usted quiere colaborar con esta obra de misericordia puede escribir al WhatsApp de la Pastoral Social, al 8695-4033, ahí le atenderá Yilybeth.