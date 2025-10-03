Estas son algunas propiedades a la venta con descuento del Banco Nacional

El Banco Nacional cuenta con varias opciones de viviendas y terrenos a la venta, para que alguna persona o familia que está en busca de una casa o quiere construir una, pueda aprovechar la oferta.
LEA MÁS: Estos productos subieron de precio por si tiene que hacer compras este fin de semana
Algunas viviendas y terrenos que ofrece el Banco Nacional tienen descuentos, así que esta es una buena oportunidad en caso de que está en busca de un lugar para hacer su vida.
Así que, prepare su billetera, porque estas son algunas opciones que hay en el Banco Nacional:
Casa en Abangares
- Folio real: 5-64476-000
- Ubicación: San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte
- Área de terreno: 232,80 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Valor: ¢6.727.180,40
- Valor avalúo: ¢6.727.180,40
- Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosales@bncr.fi.cr
Terreno en Turrialba
- Folio real: 3-22913-000 y 3-203934-000
- Ubicación: Colorado de Turrialba, Cartago. Del CEN CINAI, 50 metros al norte por servidumbre de paso hasta el fondo
- Área de terreno: 3.127,00 m²
- Valor: ¢7.372.290,80
- Valor avalúo: ¢18.430.727,00
- Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr
LEA MÁS: Estos son los secretos para conseguir boletos de avión baratos que las aerolíneas no quieren que sepas
Casa en Guácimo
- Folio real: 7-132773-001 y 002
- Ubicación: Guácimo, Limón. Los Geranios, diagonal al súper 4 esquinas
- Área de terreno: 400,00 m²
- Área de construcción: 185,00 m²
- Valor: ¢41.234.667,20
- Valor avalúo: ¢51.543.334,00
- Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr
LEA MÁS: Gobierno se metió en otro serio problema por polémica campaña “Cayó la mordaza”
Terreno en Upala
- Folio real: 2-479143-000
- Ubicación: Upala, Alajuela. En frente de la entrada principal de la Escuela Miravalles
- Área de terreno: 1.391,00 m²
- Valor: ¢9.458.800,00
- Valor avalúo: ¢18.917.600,00
- Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico ASOTO@bncr.fi.cr