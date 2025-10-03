Estas son algunas propiedades a la venta con descuento del Banco Nacional

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos a la venta, para aquellas personas que están en busca de un nuevo hogar. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Banco Nacional cuenta con varias opciones de viviendas y terrenos a la venta, para que alguna persona o familia que está en busca de una casa o quiere construir una, pueda aprovechar la oferta.

Algunas viviendas y terrenos que ofrece el Banco Nacional tienen descuentos, así que esta es una buena oportunidad en caso de que está en busca de un lugar para hacer su vida.

Así que, prepare su billetera, porque estas son algunas opciones que hay en el Banco Nacional:

Casa en Abangares

Banco Nacional tiene varias opciones de terreno y vivienda en distintos lugares del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 5-64476-000

5-64476-000 Ubicación: San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte

San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte Área de terreno: 232,80 m²

232,80 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Valor: ¢6.727.180,40

¢6.727.180,40 Valor avalúo: ¢6.727.180,40

¢6.727.180,40 Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosales@bncr.fi.cr

Terreno en Turrialba

Folio real: 3-22913-000 y 3-203934-000

3-22913-000 y 3-203934-000 Ubicación: Colorado de Turrialba, Cartago. Del CEN CINAI, 50 metros al norte por servidumbre de paso hasta el fondo

Colorado de Turrialba, Cartago. Del CEN CINAI, 50 metros al norte por servidumbre de paso hasta el fondo Área de terreno: 3.127,00 m²

3.127,00 m² Valor: ¢7.372.290,80

¢7.372.290,80 Valor avalúo: ¢18.430.727,00

¢18.430.727,00 Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr

Casa en Guácimo

Folio real: 7-132773-001 y 002

7-132773-001 y 002 Ubicación: Guácimo, Limón. Los Geranios, diagonal al súper 4 esquinas

Guácimo, Limón. Los Geranios, diagonal al súper 4 esquinas Área de terreno: 400,00 m²

400,00 m² Área de construcción: 185,00 m²

185,00 m² Valor: ¢41.234.667,20

¢41.234.667,20 Valor avalúo: ¢51.543.334,00

¢51.543.334,00 Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr

Terreno en Upala

