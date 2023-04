Estas son las propuestas con las que Rodrigo Chaves se disparó en el pie

Hay cuatro proyectos propuestos e impulsados por el gobierno de Rodrigo Chaves que, en lugar de sumarle a su mandato, le han restado porque ni siquiera sus seguidores los apoyan.

Así lo reveló la más reciente encuesta del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA). El estudio se llamó “Percepción sobre el gobierno y aspectos de la coyuntura en Costa Rica, 2023″, y contó con la participación de 855 personas, con un 3,4% de error de muestreo y un 95% de confianza. Sus resultado se dieron a conocer este jueves.

Cuatro de los proyectos estrella del presidente Chaves no son apoyados ni por sus seguidores. Foto: Archivo. (JOHANFRED/Cortesía: Casa Presidencial)

Se trata de iniciativas que intentarían mejorar la economía nacional que está en crisis, pero que no son bien vistas por los ciudadanos porque no sienten que les beneficie directamente.

Son la legalización de la marihuana recreativa y la venta de tres activos estatales: Banco de Costa Rica (BCR), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Según la investigación, de cada 100 personas consultadas, solo 32 ven bien la aprobación de la marihuana recreativa y solo 35 de cada 100 aprueban la venta del BCR, la Fanal y el INS.

La gente está quitada

El politólogo Gustavo Araya explica que estas propuestas estrellas de Chaves no son bien vistas por la población porque las personas no sienten que vaya a darles un beneficio directo.

Los ticos temen que la venta del BCR más bien genere más desempleo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La gente percibe que la privatización de la Fanal, una institución que dio un soporte vital durante la pandemia a hospitales y otras instituciones dándoles el alcohol que necesitaban, no le beneficia en nada, a la población no le estorba la Fanal. Más bien muchos se hacen la pregunta de qué pasaría ante una nueva crisis de Salud si ya no fuera una empresa estatal y si más bien pasaríamos a estar a merced de los precios internacionales al comprar los productos que se hagan ahí.

“Si venden alguna de estas instituciones, a las personas no les van a subir el salario, tampoco va a mejorar el sistema de Salud o el de Educación. Más bien piensan que la venta del BCR, por ejemplo, podría generar despidos y acrecentar la ya existente crisis de desempleo, por eso que la mayoría lo desaprueba. Estos proyectos estrellas de Gobierno no tienen arraigo en las necesidades sociales, las personas están buscando más bien si hay más empleo, mejoras en la salud, qué pasa con la educación, pero no las privatizaciones”, analizó el experto.

En el caso del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para legalizar la marihuana recreativa, el politólogo dice que la gente tampoco ve un claro beneficio con esto y algunos incluso lo ven como una pérdida de tiempo.

El proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana no ha sido bien visto por la población. Foto: Jorge Castillo.

“Lo que sucedió en el gobierno anterior, en el que se legalizó la comercialización de productos derivados de la marihuana, sí se le ve beneficio, pero el permitir fumar marihuana libremente en Costa Rica no es bien visto y la gente no cree que vaya a impactarla de forma positiva”, agregó Araya.

Principales preocupaciones

Otro de los datos que reveló la encuesta, es que las personas tienen muy claro cuáles son los problemas nacionales a los que el Gobierno debe darles prioridad.

El desempleo, la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida son las tres principales incomodidades de la población. Le siguen la corrupción, la pobreza y el narcotráfico.

La gente no cree que se genere un beneficio directo con la venta del INS. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El estudio también consultó entre los encuestados cómo califican la labor de los ministros que más exposición mediática han tenido y los jerarcas que ocupan los últimos puestos son: Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, y Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes.

Por encima de ellos está la percepción de la población sobre la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y el de Seguridad, Jorge Rojas.

Idespo hizo las entrevistas vía telefónica durante los días 3, 4, 6-11 y 13 de marzo de 2023 y todas las personas encuestadas son mayores de 18 años.

El cuestionario estuvo conformado por 16 ítems, asociados a variables vinculadas con el tema principal de la encuesta. Al mismo tiempo, se incluyeron algunas variables de tipo sociodemográficas, como sexo, edad, nivel de escolaridad, adscripción a práctica religiosa y la percepción de la condición económica del hogar, las que permiten describir las características de la población encuestada.