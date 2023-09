Estas son las recomendaciones que les dan los ticos a los turistas cada vez que visitan nuestro país

Nuria Martínez compartió el video en su cuenta de TikTok. Captura

A los costarricenses no se nos escapa nada, es por eso que cada vez que nos enteramos de que nos visitan personas de otras nacionalidades los ponemos al tanto de cómo está el arroz en nuestro país.

Una muchacha española llamada Nuria Martínez compartió un video con sus seguidores, en el que contó que después de estar en España trabajando para ahorrar dinero, estaba lista para cruzar el charco y descubrir uno de los países con más biodiversidad del mundo, nuestra hermosa Costa Rica.

Fue por eso que varios internautas costarricenses, al ver el video, le dejaron algunas recomendaciones.

“No uses taxis rojos, mejor Uber o Didi, compre en supermercados económicos como Palí, cambie el dinero en el banco para que no te traten mal con el tipo de cambio”, “Si viaja sola, asegúrese de buscar lugares seguros para hospedarse”, “Espero que disfrute de mi país, por favor tenga cuidado no confíe en cualquiera”, fueron parte de los consejos preventivos que algunos ticos le dieron a la muchacha, así como otros que le recomendaron algunos lugares para visitar.

“Bienvenida Nuria, Manuel Antonio, río Celeste, volcán Arenal, Tortuguero, Punta Uva son lugares que no pueden faltar en esta visita”, “Tienes que visitar bahía Drake”, “Qué disfrutes mucho nuestro pedacito de tierra”.

La joven compartió el video en su perfil de TikTok