A un par de turistas casi les da algo al ver un espectáculo que solo da la naturaleza de Costa Rica

Dos turistas que viajaban con el tiktoker Douglas Castro, quedaron con la boca abierta después de ver un espectáculo de ballenas jorobadas en el Golfo Dulce de Golfito.

Mediante su cuenta de Tiktok, Castro compartió un video, donde quedó en evidencia la felicidad de una de las dos turistas, en el clip se puede ver que ambas están disfrutando del show de las ballenas jorobadas, pero al hacer una de sus típicas piruetas, una de las señoras se agarra la cabeza, se tira hacia atrás en forma de desmayo y como estaba tan emocionada no podía ni hablar.

Por lo que el joven le dijo: “¿Qué ves? Mi mamá, cuidado me le agarra algo, gente estoy grabando y no sé lo que pueda pasar aquí, pero siento que la señora está muy roja y estoy preocupado por ella, tranquilícese, cuidado se me cae, voy a darle agua”.

En el video Castro escribió: ”Vean el asombro de estas lindas estadounidenses, me llena de tanta felicidad”.

Los seguidores del muchacho al ver el video le dejaron algunos comentarios: “Costa Rica y sus tesoros, tiene que venir alguien de afuera para valorarlo”, ”Qué país tenemos y todavía no nos damos cuenta”, “Qué maravilla”, “Esa sería yo”.

La Teja conversó con Castro y nos señaló de la gran experiencia que tuvo.

“Soy profesional en experiencias inolvidables, fue una bendición completa esa aventura, la experiencia yo la realicé el día lunes, saliendo de la bahía de Golfito, a las 9 y 30 am, rumbo al Golfo Dulce, donde a tan solos 20 minutos después, cerca de la costa en el Golfo Dulce, logramos presenciar lo bello de ese espectáculo”, dijo Castro, quien tiene una operadora llamada D’ Tours.