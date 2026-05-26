Este es el número de la suerte según la IA para Chances de este martes con un acumulado de ₡736 millones

La suerte vuelve a ponerse a prueba este martes 26 de mayo con un nuevo sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), que tendrá un premio mayor de ₡80 millones y un acumulado de ₡736 millones.

Y como muchos jugadores buscan hasta señales curiosas para escoger combinación, la inteligencia artificial también lanzó un nuevo número “de la suerte”.

La IA eligió un número “afortunado” para Chances de este martes. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Número de la suerte según la IA

Para este sorteo, la IA eligió:

Número: 63

63 Serie: 842

La combinación fue seleccionada utilizando patrones aleatorios y números menos habituales entre apostadores frecuentes.

Acumulado sigue creciendo

Además del premio mayor, gran parte de la expectativa está puesta en el acumulado de ₡736 millones, que continúa creciendo tras no salir en los últimos sorteos.

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Los Chances siguen siendo uno de los juegos más populares de la JPS gracias a sus múltiples formas de ganar y a los importantes premios que reparte semanalmente.

Eso sí, ningún número garantiza resultados y todo depende completamente del azar.

Nota realizada con ayuda de IA