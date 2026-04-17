Este es el número de la suerte según la IA para los Chances y el millonario acumulado de este viernes

Con premios que superan los ₡1.300 millones, una inteligencia artificial ajustó su predicción y presentó nuevos números de la suerte para el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes.

Premios que ilusionan

Los Chances de este viernes tenía un jugoso premio mayor, cuyo monto estaba en 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

El sorteo mantiene un atractivo alto con un premio mayor de ₡120 millones por entero, junto a un acumulado 1 de ₡1.392 millones y un acumulado 2 de ₡412,5 millones.

Estas cifras continúan generando expectativa entre quienes buscan una combinación ganadora.

Nueva predicción de la IA

Para esta ocasión, la IA modificó su elección y lanzó una combinación distinta, basada en distribución aleatoria:

Número: 54

54 Serie: 781

La selección evita números previamente mencionados y busca mantener variedad en las jugadas.

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Pese al uso de tecnología, el resultado sigue dependiendo completamente del azar, por lo que estas combinaciones funcionan únicamente como referencia para los jugadores.

La expectativa crece conforme se acerca el sorteo, donde cualquier número puede convertirse en el ganador.

Jugadores buscan nuevas combinaciones para tentar la suerte. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

*Nota realizada con ayuda de IA