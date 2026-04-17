Este es el número de la suerte según la IA para los Chances y el millonario acumulado de este viernes

Con premios que superan los ₡1.300 millones, una inteligencia artificial ajustó su predicción y presentó nuevos números de la suerte para el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes.
Premios que ilusionan
El sorteo mantiene un atractivo alto con un premio mayor de ₡120 millones por entero, junto a un acumulado 1 de ₡1.392 millones y un acumulado 2 de ₡412,5 millones.
Estas cifras continúan generando expectativa entre quienes buscan una combinación ganadora.
Nueva predicción de la IA
Para esta ocasión, la IA modificó su elección y lanzó una combinación distinta, basada en distribución aleatoria:
- Número: 54
- Serie: 781
La selección evita números previamente mencionados y busca mantener variedad en las jugadas.
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Pese al uso de tecnología, el resultado sigue dependiendo completamente del azar, por lo que estas combinaciones funcionan únicamente como referencia para los jugadores.
La expectativa crece conforme se acerca el sorteo, donde cualquier número puede convertirse en el ganador.
*Nota realizada con ayuda de IA