Este es el tico que ha subido más veces el Chirripó, ¿cuántas veces cree que lo ha hecho?

En Herradura de Rivas, en Pérez Zeledón, nació Blaine Villarevia Vargas, quien a sus 45 años tiene el récord de ser el tico que más veces ha subido a lo más alto del cerro Chirripó.

Este generaleño ha logrado ascender a los 3.820 metros de altura sobre el nivel del mar, que tiene la cumbre del Chirripó en 438 ocasiones y no se va a detener; incluso, no tiene techo, dice que acumulará ascensos hasta que Dios quiera.

Este es el tico que ha subido más veces el Chirripó, se va a sorprender porque son cientos. La foto es del pasado 5 de marzo, cuando hizo el ascenso 438. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

El primer ascenso lo hizo a los ocho años y fue “culpa” de su papá, don Rafael Villarevia, quien en 1988 lo convenció de subir. Blaine trabaja como guía para los grupos que ascienden al Chirripó, pues tiene un negocito familiar que da ese servicio.

“Ese primer ascenso con papi me enamoró por completo del Chirripó. Fue amor a primera vista. Aquella aventura es de las cosas que uno jamás olvida. Me marcó para siempre y me enamoró para siempre.

Aquí está con el rotulito cuando hizo su 200 ascenso al Chirripó. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

“Entre los ocho años y los 16 fui solo como dos veces. Me dediqué a otras labores de la agricultura, como chapear potreros para limpiar fincas y también trabajé en cafetales. El trabajo del campo es superduro y muy mal pagado. No sé si lo volvería a hacer, si me piden que lo haga, diría que me den el número y yo después los llamo”, reconoció.

A los 18 años, “como mucha gente de Pérez Zeledón”, se fue para Nueva Jersey, Estados Unidos, en busca del sueño americano. Regresó a los 27 y fue a partir de esa edad cuando, realmente, comenzó a acumular ascensos.

La primera vez que subió a la cumbre de los 3.820 metros sobre el nivel del mar tenía 8 años. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

Enamorado

Hablamos con Blaine la semana pasada, justo cuando tenía horas de haber logrado su ascenso 438 y descansaba en base Crestones con un grupo que su negocito, Cordillera, llevó. Así que si quiere subir el Chirripó puede llamar a este pulseador al 8540-5714.

Todas las cumbres que logra las apunta en el libro oficial que está en el puro cucurucho del cerro. No se están contando los ascensos hasta base Crestones, porque si no habría que agregarle como unos 100 más.

Otro rótulo confirmaba la vez 300 que llegó a la cumbre. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

“Cada ascenso es diferente y cada uno me enamora más del Chirripó. Me encanta que en cada experiencia conozco nuevas personas y la gran mayoría son lindas y con ellas se comparten un montón de cosas agradables.

“Como estuve en Estados Unidos mastico el inglés y por eso me puedo comunicar bien con los extranjeros y así disfruto más de cada ascenso. Jamás imaginé cuando inicié que llegaría a 438 cumbres. Cuando comencé hubo semanas que logré hasta tres cumbres por semana”, comenta y aclara que, a partir del ascenso 78, comenzó a dejar bien registrada cada cumbre en el libro oficial.

Y llegaron las 400 ocasiones de ascensos al pico más alto del país. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

Recuerda que cuando hizo el ascenso 200 fue con una pareja de un tico casado con una mexicana que, cuando les contó que era su ascenso número 200, le hicieron mucha bulla y hasta un rótulo con esa cifra le hicieron para que celebrara algo que él no creía que debía celebrar, por eso lo agradece tanto.

Cuando este guía comienza un ascenso, se identifica mucho con el grupo de personas que van, para él todos deben lograr la cumbre y en eso se concentra y ayuda demasiado.

Un accidente en cuadraciclo lo hizo pensar que nunca más volvería a subir el Chirripó. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

Gran lección

Jamás olvidará una lección de superhumildad que vivió en uno de sus ascensos. El Chirripó se puede comenzar a escalar por tres rutas diferentes: Herradura-Urán-Chirripó (la más dura), ingresando por San Gerardo hasta base Crestones y entrando por San Jerónimo, también a base Crestones.

“Entré con un muchacho y su amigo. Cuando vi al joven, por dentro me decía ‘que sea el chofer, que sea el chofer’, porque ese muchacho tenía sobrepeso. Me preocupé mucho porque entramos por Urán, la ruta más dura, y estaba convencido que no llegaría.

Poco a poco se fue recuperando, pasó de una cama a una silla de ruedas. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

“Le puedo garantizar que fue el ascenso más difícil de los 438 porque llovió como nunca, hacía un frío tremendo, había un barreal a cada paso. Fue la peor cumbre de mi vida, todo estaba en contra, e incluso, a falta de 500 metros de la cumbre, comenzó a caer granizo.

“El muchacho con sobrepeso incluso se echó al hombro el maletín del amigo y subió superbién, y le ayudó a subir a su amigo. Me dio una lección de vida muy fuerte. No puedo juzgar absolutamente a nadie”, aceptó con humildad.

La foto es de la primera vez que subió y fue con su papá, un tío y un primo. (Cortesía/Cortesía Blaine Villarevia Vargas)

Le duele demasiado cuando una persona no logra la cumbre y le ha pasado varias veces. Hay quienes, a falta de menos de 100 metros, por miedo a las alturas, se quedan frenadas y, por más que él insista amablemente, deciden no llegar a lo más alto.

Eso para él es como no haber trabajado bien, se siente como que no cumplió su trabajo a pesar de que no sea su culpa.

En la pura cumbre ha vivido cosas tan lindas, como que un novio le proponga matrimonio a su pareja. En ocasiones le dicen antes y en otras se lleva la gran sorpresa.

Será de esta belleza de colores en el paisaje al amanecer de la que habla Blaine. (Rafael Pacheco Granados)

Le encantan esas propuestas de matrimonio al amanecer porque, como él mismo dice, “un amanecer en la cumbre del Chirripó es mágico, lleno de colores únicos. Es difícil decir que hay algo más maravilloso que esos amaneceres allá arriba”, confirma con toda seguridad.

En una ocasión un niño de 11 años, de un grupo que no era de él, no quería hacer la cumbre porque no se sentía con las energías suficientes. El guía se le acercó, comenzó a hablarle, lo convenció de comerse una barrita de chocolate y a los pocos minutos incluso les ganó a todos los de su grupo en el ascenso.

El sol adorna todos los paisajes, sea de madrugada o al atardecer. (Jose Cordero)

“A ese muchacho me lo topé de nuevo en el Chirripó varios años después, no lo reconocí, había crecido bastante, y me dijo que él estaba de nuevo ahí gracias a mi. Él me recordó el capítulo del chocolate y me agradeció. Esas alegrías son las que uno disfruta porque para eso está el guía, para que todos hagan el ascenso”, dice.

Accidentado

El 3 de diciembre del año pasado, Blaine sufrió un accidente en un cuadraciclo. Fue muy duro, se quebró el brazo derecho, tres costillas, y sufrió separación de la cabeza del fémur de la pelvis.

Nada más vean qué pedazo de cielo durante una madrugada en Base Crestones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pasó una semana internado, le hicieron cirugía en su brazo y “realmente, sentí que nunca más iba a poder volver a la cima del Chirripó. Fue muy duro porque no podía bañarme o comer solo, me tenían que ayudar”, aceptó.

En ese momento tenía 435 ascensos y creyó que hasta ahí llegaría su récord, pero con gran disciplina le puso bonito y logró en febrero pasado hacer un ascenso con un grupo, después de entrenar duro.

¿Será por bellezas como estas que se enamoró a primera vista del Chirripó? (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

¿Consejos para subir al Chirripó?

Que se preparen físicamente bien. Si una persona se prepara para subir, el disfrute será pleno; si no se prepara, el sufrimiento será pleno, de fijo. Hay tres pilares fundamentales para subir: preparación, hidratación y alimentación.

“Hay gente que camina dos horas al día y cree que ya está lista. Deben saber que caminarán de 6 a 8 horas el primer día y de 5 a 7 el segundo. Si camina solo dos horas, pues ocupa más preparación, como hacer fondos.

Los Crestones, símbolo nacional, dando su espectáculo de colores a las 5:43 de la mañana. Al fondo, la Luna llena ya empieza a esconderse. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando alguien dice que tiene sed o tiene hambre, ya se está hidratando o alimentando 25% tarde. Ascendiendo al Chirripó se debe comer y beber líquidos porque sí, no porque se tengan ganas.

“Cada hora caminada hay que comerse al menos una barrita y no llevar alimentos que casi nunca comen porque podrían afectar el estómago. Hay que llevar alimentos que uno conoce y consume con regularidad… ¡Nos vemos en la cima del Chirripó!”.

