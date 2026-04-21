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Este número y serie recomienda la IA para sorteo de Chances de este martes

Con acumulados millonarios, la inteligencia artificial propone una combinación para el sorteo de Chances de este martes

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo de Chances de este martes 21 de abril llega con premios millonarios que despiertan el interés de los jugadores, y una inteligencia artificial ya lanzó su combinación de la suerte.

Premios que llaman la atención

Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica.
Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica. (Foto creda con IA) (Chatgpt/creada con Chatgpt)

Para esta jornada, el premio mayor es de ₡80 millones, mientras que el acumulado 1 alcanza los ₡1.467 millones y el acumulado 2 llega a ₡487,5 millones, cifras que aumentan la expectativa.

Estos montos convierten el sorteo en una oportunidad atractiva para quienes buscan tentar la suerte.

La combinación de la suerte:

Aunque se trata de un juego de azar, la IA generó una propuesta basada en variedad numérica:

  • Número de dos cifras: 34
  • Serie de tres cifras: 782

Esta combinación busca evitar patrones repetidos y ofrecer una alternativa distinta para los jugadores.

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Todo depende del azar

Chances de la JPS
El premio mayor de los Chances de los martes tiene un monto de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

A pesar de estas sugerencias, es importante recordar que los resultados dependen completamente del azar.

Sin embargo, este tipo de predicciones se han vuelto populares entre quienes buscan una guía adicional para elegir sus números.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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