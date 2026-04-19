Joven de Curridabat pasó de bailar con Justin Bieber a ganar el Mundial de Danza

Con apenas 23 años, Jimena Casasola Berrocal ya tiene una historia que parece sacada de una película.

Nacida en Curridabat y criada con el respaldo de sus papás, María Fernanda Berrocal y Jorge Casasola, esta joven decidió a los 19 años dejar Costa Rica para perseguir un sueño gigante: triunfar en la danza en Los Ángeles, California.

Jimena Casasola brilla en Los Ángeles tras dejar Costa Rica a los 19 años. (Cortesía/Cortesía)

No fue una decisión al aire. Desde chiquitica viajaba a Estados Unidos a competir, formándose con disciplina en la academia tica “Warehouse Dance Complex”.

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En plena pandemia del 2021, se lanzó valiente a aplicar en la Chapman University, una de las más prestigiosas en danza, donde de unos 500 aspirantes al año aceptan apenas a 35. Y lo logró.

“Al llegar a Los Ángeles uno se da cuenta del nivel… aquí es el corazón de la industria de la danza y es intimidante. Más allá del talento, esto es fuerza mental, dedicación y mantenerse firme todos los días”, contó.

Liderazgo tico hizo historia

Hoy, Jimena no solo es estudiante: es presidenta y coreógrafa del equipo de hip hop Team Shaka de su universidad. Y lo que hizo este año fue histórico.

La tica lideró al Team Shaka en un triunfo histórico en el World of Dance. (Cortesía/Cortesía)

Por primera vez, decidió llevar al equipo a competir al World of Dance en Los Ángeles, uno de los eventos más duros del planeta en este campo, realizado en el Alex Theatre.

“Ir ya era hacer historia para la universidad, lo hicimos por experiencia, por disfrutarlo”, recordó.

Pero lo que pasó después fue una locura: no solo ganaron la categoría universitaria, también se dejaron el primer lugar general con el puntaje más alto de toda la competencia en todas las categorías.

“Fue un honor inmenso. Como directora, presidenta y bailarina, no solo hicimos historia, la hicimos con un triunfo enorme”, dijo.

El fuego que nunca se apaga

Detrás de ese éxito hay una mentalidad que no afloja. Jimena lo tiene claro: ser de Costa Rica le dio una ventaja.

Jimena recuerda con emoción cuando bailó con Justin Bieber a los 14 años. (Cortesía/Cortesía)

“A mí me inculcaron responsabilidad, humildad y esfuerzo. Aquí hay mucho talento, pero no todos tienen ese sentido de urgencia. Yo siempre tengo ese fuego encendido”, afirmó.

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Eso sí, no todo es fácil. La distancia pesa.

“Estar lejos de mi familia duele, porque son todo para mí, pero eso no me desenfoca, al contrario, me empuja a dar más. Yo honro a mi familia con mi esfuerzo y determinación”, dice con firmeza.

Sacrificios y sueños gigantes

Mientras lidera equipos y gana competencias, Jimena también está a punto de graduarse con doble bachillerato: danza y psicología. Y no solo eso, lo hará con honores, mientras escribe dos tesis al mismo tiempo.

“Ha sido muy duro, pero nunca me he quedado en ninguna materia. Todo es parte del mismo sueño”, contó.

Su meta ahora es clara: quedarse en Los Ángeles y aplicar a una visa de artista para iniciar su carrera profesional.

El equipo universitario ganó el primer lugar general con la coreografía creada por Jimena. (Cortesía/Cortesía)

El recuerdo que marcó su vida

Mucho antes de este presente brillante, Jimena vivió un momento que le cambió la vida: bailar con Justin Bieber en el 2016, cuando tenía apenas 14 años.

“Ese día, en un estadio lleno, sentí algo que no cambio por nada. Esa adrenalina, esa energía… eso es lo que sigo buscando”, recordó.

La costarricense lucha por abrirse paso profesional en la meca de la danza. (Cortesía/Cortesía)

Y curiosamente, lo que sintió al ganar el World of Dance fue igual de intenso. “Cuando dijeron nuestro nombre en primer lugar, sentí lo mismo que cuando me dijeron que iba a bailar con Justin Bieber. Lloré muchísimo”, confesó.

Un sueño que apenas comienza

Hoy, casi nueve años después de aquel escenario con una estrella mundial, Jimena está a punto de dar el salto definitivo a la industria profesional de la danza en Los Ángeles.

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Desde niña compite y sueña en grande dentro de la danza. (Cortesía/Cortesía)

Sabe que el camino no es fácil, pero también tiene claro algo: ya probó que puede.

“Si pude hacer eso a los 14 años, puedo hacer mucho más. Esto no es el final, es apenas el inicio”, dijo.

Desde pequeñita Jimena ama la danza

Y mientras lucha por su lugar en una de las ciudades más competitivas del mundo, lleva consigo algo que la hace única: su esencia tica.

La celebración del Team Shaka fue por todo lo grande y la tica más que orgullosa. (Cortesía/Cortesía)

“Traer mi cultura, esa amabilidad, esa forma de ser del tico, me ha hecho sentir especial aquí”, afirmó.

El equipo liderado por la tica es anunciado como triunfador en el Mundial de Danza

Porque al final, entre escenarios, sacrificios y triunfos, Jimena Casasola no solo baila… también inspira.