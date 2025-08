Tico es futbolista en la cuarta división de Estados Unidos y periodista de ESPN

Andrés Jaime Méndez tiene apenas 21 años y ya se está abriendo campo en una de las ligas más competitivas del mundo: el periodismo deportivo en Estados Unidos.

Aunque nació en San Diego, California, su corazón palpita con el ritmo de Costa Rica gracias a su mamá, Marcela Méndez, quien se encargó de que en casa no se hablara solo inglés.

Es futbolista en la cuarta división del fútbol de Estados Unidos y periodista en primera división con ESPN. (Cortesía/Cortesía)

“Mis papás siempre insistieron en que en la casa solo se hablara español. Crecí en una ciudad fronteriza, pero en mi hogar no se permitía nada en inglés. Eso me ayudó a mantener vivas mis raíces ticas”, cuenta con una sonrisa.

Andrés Jaime, el joven tico que es futbolista y periodista al mismo tiempo

Y esas raíces las ha regado con visitas constantes al país. Desde que tenía tres meses, Andrés viaja a Costa Rica, al menos, una vez al año. Su destino fijo es Belén, donde vive su tía, y, por supuesto, Heredia, la tierra de su abuelita Ana Lucía Díaz.

LEA MÁS: Joven limonense lucha en redes sociales, desde Tortuguero, para que todos aprendamos patuá

Orgulloso herediano

Aunque de pequeño era saprissista por influencia de la familia, a los 13 años cambió su camiseta morada por la rojiamarilla.

Para el Mundial de Clubes guardó los tacos y agarró el micrófono de periodista. (Cortesía/Cortesía)

“Me hice herediano porque mi abuelita vive en Heredia y cada vez que iba a verla me llevaba al estadio cuando jugaba Saprissa. Ella es saprissista, al igual que casi toda la familia, pero yo decidí ser el único herediano de la casa. Desde entonces no me quito la camiseta”, relata entre risas.

Su amor por el fútbol no se quedó solo en la gradería. Hoy juega como lateral en el equipo Milán de la cuarta división de Miami, lo que le permite vivir el deporte desde la cancha y el micrófono.

De la abuelita a ESPN

La pasión de Andrés por el periodismo nació narrándole a su abuelita partidos del fútbol costarricense.

“Antes de la pandemia empecé a narrarle los juegos a mi abuelita. Ella me escuchaba con paciencia y hasta me corregía cuando me trababa. Un día mi mamá me dijo que por qué no me animaba a estudiar periodismo deportivo y ahí comenzó todo”.

Entrena duro entre semana y partidos los domingos, en la foto ante la cuarta división del equipo de Messi, el Inter de Miami. (Cortesía/Cortesía)

Hoy, ese sueño que empezó en familia lo lleva a narrar partidos universitarios de fútbol femenino en Miami y, en este otoño (setiembre, octubre y noviembre), lo hará en una aplicación de streaming de ESPN, un logro enorme para un joven que apenas arranca su carrera.

LEA MÁS: Tica pasó de vivir en la calle a hacer historia al ser la primera mujer que maneja tráiler en su trabajo

Además, su experiencia lo llevó a ser parte del equipo de Telemundo durante el Mundial Femenino 2023, donde trabajó en producción de gráficas y estadísticas.

“Fue una experiencia increíble, sobre todo porque me permitió aprender del trabajo detrás de cámaras”, comenta.

Se inspira en Kristian Mora y Daniel Quirós

Aunque su carrera se desarrolla en Estados Unidos, Andrés asegura que nunca deja de inspirarse en los narradores costarricenses.

“Para mí escuchar a Kristian Mora y a Daniel Quirós ha sido un aprendizaje enorme. Incluso, he tenido la oportunidad de estar de panelista en Fútbol por Dentro y fue mágico porque crecí con sus narraciones. Él mismo me dijo que iba para ESPN y eso me motivó aún más.

Se hizo herediano y así celebró con gran pasión la 31 del Team. (Cortesía/Cortesía)

“Cada nación tiene su estilo, pero la creatividad de los ticos es especial y distinta. Aprender de ellos me ha ayudado a darle picante a mi narración”.

Grandes partidos

Hace poco le tocó cubrir el Mundial de Clubes para la agencia internacional de noticias AP, donde se encargó de cinco de los ocho partidos disputados en Miami. Entre ellos, choques históricos con equipos como Real Madrid y Boca Juniors.

“No solo era narrar, también hacía notas adicionales: desde el ambiente de la afición de Boca, hasta curiosidades como la enfermedad de Mbappé, que lo dejó fuera de un juego. Todo eso me permitió vivir el periodismo deportivo de cerca y a gran escala”.

LEA MÁS: Histórico triunfo tico en la primera entrega de los premios “Grammy” a la música católica mundial

Tico de alma y sabor

Andrés asegura que, aunque viva en Miami, sus raíces ticas lo acompañan en cada comida y en cada recuerdo.

Aquí el tico con Fernando Fiore, conocido presentador deportivo ex Univisión y FOX Sport. (Cortesía/Cortesía)

“No hay nada como un buen casado, lengua en salsa, pejibayes, enyucados o un café con gallo pinto. Y en diciembre no pueden faltarme los tamales, que, aunque los mexicanos y los ticos sean distintos, los nuestros tienen un sabor único”.

LEA MÁS: Dos representantes muy especiales de Costa Rica viajaron al espacio este 1.° de agosto

¿La MLS? "¿Por qué no?, se vale soñar", responde el jugador y periodista. (Cortesía/Cortesía)

Este joven periodista ya pinta para ser una de las voces que más dará de qué hablar en el periodismo deportivo internacional. Eso sí, siempre con el corazón pintado de rojiamarillo y con el sabor tico que lo hace único.