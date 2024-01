Esto dice la Caja luego de que mamá denunciara que no atendían a su bebé recién nacida

Angie Herrera denunció una supuesta negligencia con su bebé recién nacida en el hospital de Nicoya. Captura de video. (Captura de pantalla )

Luego de que una mamita clamara por ayuda en redes sociales, para que su bebita recién nacida fuera trasladada al Hospital de Niños, las autoridades de la Caja se pusieron las pilas con su situación.

A través de su perfil de Facebook, Angie Herrera Guzmán contó que la menor nació en el hospital La Anexión de Nicoya, en Guanacaste; sin embargo, la pequeña llegó al mundo antes de lo esperado ya que nació este lunes 8 de enero a las 6:20 de la tarde, cuando apenas tenía 26 semanas de gestación.

“Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir, porque sus pulmones no estaban maduros, mi bebé sigue con vida, tiene llanto, respira, no quieren hacer nada, no quieren meterla en incubadora, no quieren hacerle nada porque el protocolo del hospital es esperar que ella muera, yo no quiero, yo necesito que por favor alguien me ayude porque necesito sacar a mi bebé de aquí, llevarla al Hospital de Niños, ella tiene esperanzas de vida, no voy a permitir que ella se muera”, dijo al angustiada mamá.

Al respecto, Óscar Méndez, el director del Hospital La Anexión, informó que el lunes se intentó trasladar a la paciente a un hospital capitalino, pero a la mamá se le rompieron las membranas y tiempo después nació la bebé.

El doctor reconoció que a la mamá se le entregó la pequeña debido a que nació con complicaciones en su salud.

“Reconocemos que la atención no fue el más adecuado en su momento, pero debido a la situación de emergencia para que mantuviera su apego. La niña continúa viviendo y buscamos recomendaciones, se hicieron los trámites correspondientes y se logró coordinar con el hospital de Puntarenas para trasladar a la niña a la sala de neonatología”, añadió.

Por otro lado, la gerencia médica de la Caja destacó que investigará lo ocurrido con su madre y la bebé.

“La salud y el bienestar de nuestros pacientes son la máxima prioridad para la CCSS, por lo que vamos a determinar qué sucedió y las responsabilidades que correspondan”, dijo Wilburg Díaz, gerente médico de la Caja.

A la bebé la llevaron al hospital de Puntarenas para asegurar que reciba la atención necesaria con el equipo especialista en pediatría de ese centro hospitalario.