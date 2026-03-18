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Estos expresidentes y figuras políticas despidieron a Lorena Clare Facio en su funeral

El funeral de Lorena Clare Facio reunió a expresidentes y figuras políticas en Escazú

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Por Ingrid Hidalgo

La mañana de este miércoles 18 de marzo se celebró el funeral de la exprimera dama Lorena Clare, en la parroquia de San Rafael de Escazú, donde no solo se reunieron su familia y sus allegados, sino también varias figuras políticas.

Entre las personalidades, se encontraban expresidentes de la República, quienes acompañaron al exmandatario Miguel Ángel Rodríguez en su último adiós a su esposa.

La lente de las cámaras captó a los expresidentes Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón Fournier y Óscar Arias.

18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
El expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier estuvo en el funeral de Lorena Clare. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Además, dijeron presente las exprimeras damas Gloria Bejarano, esposa de don Rafael Ángel Calderón Fournier, y Margarita Penón, exesposa de don Óscar Arias.

También estuvieron el excandidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, los diputados socialcristianos Alejandro Pacheco y Vanessa Castro, entre otras figuras políticas.

18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
La exmandataria Laura Chinchilla también llegó al funeral. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Exprimera dama murió tras luchar contra un cáncer

Doña Lorena murió el martes 17 de marzo tras luchar contra el cáncer de páncreas, cuya enfermedad le fue diagnosticada en 2024.

Su familia detalló que tuvo una muerte serena y estuvo rodeada de mucho amor. Además, la recordó como un ser humano extraordinario, cuya descripción también hizo don Miguel Ángel en el funeral.

18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez entró y salió al lado del ataúd de su esposa, la exprimera dama Lorena Clare. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Durante su discurso, el exmandatario mencionó que su esposa era una mujer ingeniosa.

Asimismo, agradeció a Dios por haberle dado a una mujer extraordinaria, quien fue mamá, abuela, amiga y hermana.

18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
La exprimera dama Gloria Bejarano, esposa de Rafael Ángel Calderón Fournier, asistió a la misa. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
El expresidente Óscar Arias y el diputado Alejandro Pacheco se le acercaron al exmandatario Miguel Ángel Rodríguez para expresarle sus condolencias. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
El funeral de la exprimera dama Lorena Clare se celebró en la parroquia San Rafael de Escazú la mañana de este miércoles 18 de marzo. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
Varios se le acercaron a don Miguel Ángel Rodríguez para abrazarlo y expresarle sus condolencias. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
Una hermosa foto de la exprimera dama fue colocada en el interior de la parroquia. Doña Lorena murió a los 82 años tras luchar contra el cáncer de páncreas. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
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Lorena Clareexpresidentes Costa RicaMiguel Ángel Rodríguez
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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