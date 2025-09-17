Estos fueron los números ganadores de los Chances

El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

Como todos los martes, la Junta de Protección Social (JPS) anunció los números ganadores del sorteo de Chances, así que vea si usted resultó millonario.

De las tómbolas salieron estas combinaciones en las bolitas:

Premio mayor: 95, serie 416

95, serie 416 Segundo premio: 99, serie 107

99, serie 107 Tercer premio: 50, serie 027

El premio mayor estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión, mientras que el segundo estaba en ¢25 millones.

Por otra parte, el tercer premio estaba en ¢7 millones.

Si su pedacito tiene alguno de los números ganadores, reclame su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

Este martes se jugó el sorteo de los Chances, cuyo premio mayor estaba en ¢160 millones en total. (JPS/JPS)

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 19 de setiembre a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

La fracción está en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

