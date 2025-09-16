Mujer que estuvo en Plaza Real Alajuela cuando se dio gran pleito, contó el horror que vivió

Una mujer que estuvo en Plaza Real Alajuela este lunes 15 de setiembre, cuando se dio un gran pleito en el local de Burger King, contó el horror que vivió.

Ella publicó en la página de Facebook del centro comercial lo que vivió y lo describe como una pesadilla. Iba acompañada de su esposo, su hijo de un año y su mamá, una adulta mayor de 77 años.

LEA MÁS: Plaza Real Alajuela y Burger King guardan silencio sobre gran pleito, pero la gente no perdona

Un día antes del pleito en plaza Real Alajuela celebraron la independencia. (Facebook de Plaza Real Alajuela)

“Horrible hoy en Plaza Real Alajuela: pandillas armadas con cuchillos de cocina corriendo y buscando pelea por todo el centro comercial. En días como estos deberían reforzar la seguridad, porque eran turbas por todas las áreas de la plaza corriendo de un lado a otro, entre familias con hijos, entre carros.

LEA MÁS: La pensión del IVM será depositada este día de setiembre

“Yo iba saliendo ya nerviosa de la plaza, metí el tiquete en la máquina para salir y me rodeó una turba alrededor del carro, se levantó la pluma y delante de mí había un grupo de estas pandillas, les pité para salir y voy viendo que sacan cuchillos de carnicero para enfrentarse ahí delante de la pluma. Empecé a echar reversa en pánico y raspé el carro con una valla, lo de menos, considerando con el pánico que empecé a alejarme. Luego, llegó el problema de que no podíamos salir, la máquina se había tragado el tiquete y no había guardas por ningún lado que pudieran abrir”, escribió.

La mujer dice que vivió momentos de terror. (Tomada del Facebook de Rosa LM)

La mujer, llamada Rosa, aseguró que se puso muy ansiosa y hasta llamó a la Policía. Ella dijo que ya antes habían llegado unos oficiales y que los revoltosos se habían dispersado, pero cuando los uniformados se fueron, regresaron los sujetos violentos.

LEA MÁS: Boxeador nicaragüense llegó a Costa Rica para cumplir sueño de ser campeón mundial

“Tras de eso había un montón de carros intentando salir y dos agujas no funcionaban, había un montón de carros entrando sin saber qué pasaba dentro. Es una emergencia, deberían abrir todas las agujas de salida y bloquear las de entrada. ¡Cómo se nota que no tienen un plan de nada para estas situaciones!

Zafarrancho en mall de Alajuela

“Yo llamaba para que, por favor, alguien nos abriera y los teléfonos inaccesibles, no se veían guardas por ningún lado. Tenía temor de que esos cuchillos se transformaran en pistolas, porque de eso el carro no nos protegía”, agregó la mujer.

La Teja intentó contactar a los encargados de Plaza Real Alajuela y Burger King para saber qué fue lo que pasó y saber qué medidas tomarán al respecto, pero aún no hemos tenido respuesta.