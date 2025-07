Estos son los funcionarios del gobierno que se fueron y las polémicas en que han estado metidos

Rodrigo Chaves anunció la renuncia de 7 jerarcas, entre ellos, Marta Esquivel, Esmeralda Britton, Stephan Brunner y Nogui Acosta. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presidente Rodrigo Chaves anunció el miércoles 30 de julio la salida de 7 jerarcas del gobierno.

Se trataron de Stephan Brunner, vicepresidente de la República; Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Marta Esquivel, ministra de Planificación; Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer; Ángela Mata, ministra de Vivienda; Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS); y Juan Manuel Quesada, presidente del Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según los rumores, ellos dejaron el cargo para buscar un curul en la Asamblea Legislativa a cara de las próximas elecciones 2026.

Estos jerarcas han estado involucrados en polémicas por actos ilegales y además, por falta de acciones en las políticas públicas del país.

Por ejemplo, Stephan Brunner lideró la destitución de todos los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica.

Él fue acusado en junio de 2025 por presunto financiamiento electoral ilegal durante la campaña de 2022.

Además, impulsó la contratación de una póliza con el INS para cubrir posibles demandas civiles contra el presidente, vicepresidentes, ministros y viceministros, por lo que fue criticado.

Nogui Acosta ha sido criticado por presentar como evidencia principal de una evasión fiscal un video de TikTok. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Nogui Acosta, el ahora exministro de Hacienda, implementó el plan “Hacienda en Acción: Trazando la sostenibilidad fiscal” para fiscalizar la evasión y facturas falsas y además, planteó reformas para imponer un impuesto mínimo global para empresas multinacionales en el país que están exentas del tributo de renta.

Fue criticado por presentar como evidencia principal de una evasión fiscal un video de TikTok, sin un estudio técnico ni soporte documental. También fue señalado por haber reducido en aproximadamente ¢62.000 millones los recursos obligatorios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Marta Esquivel asumió varios puestos en el gobierno, entre ellas la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y como ministra de Planificación.

Ella fue criticada por la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas privadas con sobreprecios, cuya acción provocó que las autoridades judiciales le abrieran una investigación por presunto tráfico de influencias y prevaricato.

También ha estado en el ojo del huracán por obstaculizar la construcción del nuevo hospital en Cartago, causando atrasos y el incremento del costo del proyecto al punto de que la empresa mexicana se retiró del plan.

Implementó la “Ruta de la Salud” para reducir las listas de espera; sin embargo, varios pacientes aún esperan sus cirugías u otras atenciones.

Marta Esquivel ha estado en polémica por la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas privadas con sobreprecios. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Cindy Quesada ejecutó la Ruta de Género 2.0, en la cual se contrató más abogadas para atender casos de violencia.

Ángela Mata concretó 858 soluciones habitacionales en territorios indígenas; sin embargo, fue señalada al afirmar que se otorgó el 25% de los bonos de viviendas en la provincia de Limón en el 2024, cuando en realidad fue casi 19%.

Asimismo, ella señaló que el porcentaje no “superaba” el 8% “hacía muchísimos años” y no es así. En al menos una década, no ha bajado de 16%.

Esmeralda Britton estuvo en polémica por un audio que salió a la luz, en el que presionó para contratar al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Juan Manuel Quesada enfrentó controversias por los racionamientos de agua, afectando a comunidades como Guadalupe, Pavas, Hatillo, Tibás y otros lugares del país y además, intentó suspender el agua en Paraíso por no pagar la deuda; sin embargo, un fallo de la Sala Constitucional lo impidió.

Antes de su renuncia, anunció la construcción del nuevo tanque de La Uruca, que almacenará 10 millones de litros de agua.

