Estrés crónico: síntomas, riesgos y cuándo buscar ayuda médica

El estrés forma parte de la vida cotidiana y, en pequeñas dosis, incluso puede resultar beneficioso. Sin embargo, cuando se mantiene durante semanas o meses, puede convertirse en un serio enemigo para la salud.

Millones de personas conviven diariamente con situaciones relacionadas con el trabajo, problemas económicos, enfermedades o conflictos familiares sin ser conscientes de que el cuerpo está pagando una factura cada vez más alta.

Según Medline Plus de Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en salud, el estrés es una respuesta física y emocional ante desafíos o demandas. El problema surge cuando esa reacción deja de ser temporal y se transforma en una condición permanente.

Dolores de cabeza, insomnio y cansancio son algunas señales de alerta. (Canva/Canva)

¿Cuando el estrés deja de ser normal?

El primero es el estrés agudo, una respuesta temporal que aparece ante situaciones específicas como una discusión, un examen, un problema inesperado o un momento de peligro. Generalmente desaparece una vez que la situación termina.

El segundo es el estrés crónico, que se mantiene durante largos períodos de tiempo y suele estar relacionado con problemas económicos, dificultades laborales, enfermedades importantes o conflictos personales.

Cuando esto ocurre, el organismo permanece en un estado constante de alerta, liberando hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca, tensan los músculos y mantienen al cerebro en vigilancia permanente.

Con el paso del tiempo, esta situación puede afectar seriamente la salud física y mental.

Las enfermedades que puede provocar

El estrés crónico puede afectar tanto la salud física como la emocional. (Cortesía/Cortesía)

Los especialistas advierten que el estrés crónico está relacionado con diversas enfermedades y trastornos.

Entre las principales consecuencias se encuentran la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la obesidad, la depresión, la ansiedad y diversos problemas de la piel como el acné o el eczema.

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Además, puede agravar enfermedades preexistentes y dificultar la recuperación de otros padecimientos.

Uno de los mayores problemas es que muchas personas no identifican que los síntomas que sufren están relacionados directamente con el estrés.

Señales que no debe ignorar

El estrés puede manifestarse de múltiples maneras.

Algunos de los síntomas más frecuentes son:

Dolores de cabeza constantes.

Cansancio excesivo.

Problemas para dormir.

Falta de concentración.

Mala memoria.

Dolor en el cuello o la mandíbula.

Problemas digestivos.

Cambios de peso.

Falta de energía.

Irritabilidad o ansiedad.

Se recomienda ir a un profesional de salud cuando el estrés comienza a interferir con la vida diaria, el trabajo, las relaciones personales o el bienestar general.