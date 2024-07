Estudiante agredida en bus se reía mientras la atacaban, experto explica esta reacción

La estudiante que fue agredida en un bus en San Carlos se reía mientras su agresor la atacaba.

En el video, el cual no publicamos por respeto a la víctima y a sus seres queridos, se observa como el muchacho la agarra del pelo, se sienta sobre su cabeza y luego la obliga a irse sentada en la última grada del bus, el cual va con la puerta cerrada.

Como si eso no fuera suficiente, en apariencia, el joven habría escupido a la muchacha en, al menos, dos ocasiones, para finalmente pararse sobre la cabeza de esta con sus dos pies. Mientras todo eso ocurría tanto la víctima como el agresor se reían.

La joven agredida usó la risa como método de defensa. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Paúl Mora, sicólogo y experto en el tema de la risa, analizó la situación y explicó, según su criterio, qué significan las risas de los dos jóvenes.

“Dentro de gelotología, que es la ciencia que estudia la risa, se analizan este tipo de reacciones en las personas. En el caso de la muchacha puedo interpretar que se trata de una risa nerviosa, ella está en una situación de agresión, donde necesita un mecanismo para defenderse porque la persona que la agredía tenía una fuerza superior, se defendió a través de la risa.

“Eso es como cuando a uno le sale un perro en la calle y siente que lo va a morder, uno primero se asusta y luego se ríe, es como un método de defensa del organismo para tratar de relajarse ante una situación de riesgo. En el caso de la estudiante, al ella no tener otro método de defensa, la risa se convirtió en un recurso autoregulador de la situación que ella enfrentó, fue una reacción involuntaria; esa risa nunca fue de diversión o de bienestar, eso hay que tenerlo claro”, explicó Mora.

La risa del agresor era de burla

En el caso del muchacho agresor su risa tenía un significado muy diferente, era de burla y tenía una connotación negativa.

“Muchos niños aprenden desde pequeños a gestionar la risa desde un aspecto negativo, desde la burla, le hacen bromas pesadas a los otros. La risa de bullying es negativa y no trae beneficios a su salud como sí lo hace la risa sana que es tan buena para la gente”, aseguró el experto.

Los agresores usan la risa para sentirse superiores. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“En este sentido de bullying los estudiantes o personas adultas utilizan la teoría de la superioridad: ‘yo me creo superior a usted, por eso me burlo de usted’, esa es la risa que se potencia en situaciones de acoso escolar: ‘yo me creo superior, más inteligente, más que usted, más fuerte, con más dinero’ y desarrollan la risa de la teoría de la superioridad, es es la risa negativa.

“Muchas personas aprenden a reírse solo a través del licor o de la burla, no con una risa natural y genuina, por eso nosotros cuando vamos a una escuela lo que les enseñamos a los chicos es a reír a través de una risa buena, sana, que trae beneficios para la salud y no una risa a través de situaciones de burla que son negativas”, agregó el sicólogo.

El experto fue claro en que ahora más que nunca es necesario hablarles a los niños y jóvenes de valores, del respeto hacia los demás y también del autoestima para que ellos sepan que no tienen que aguantar maltratos de parte de nadie y que cuando se sientan incómodos con algo deben denunciarlo para resolver la situación y no esperar que se salga de control para actuar.