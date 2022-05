Estudiantes de CTP de Alajuelita llevan media especialidad por falta de un profesor

Doña Eliana Rodríguez está preocupada porque su hijo, que estudia en el Colegio Técnico Profesional de Alajuelita, únicamente está llevando una parte de la especialidad de electrónica.

La señora matriculó con mucha ilusión a su hijo, quien está en cuarto año, porque a él le encanta la electrónica, pero ambos viven días muy amargos desde que inició el curso lectivo 2022.

El CTP de Alajuelita tiene problemas en el nombramiento de los profes que ocupa para Electrónica. Cortesía. (Cortesía)

“Desde que arrancaron las clases no tienen profesor para la parte teórica de electrónica, sí para la práctica, eso es lo único que llevan. Los papás agradecemos que el profesor de la parte práctica hace hasta lo imposible por darles algo de teoría, es solo un poquitico y no alcanza”, asegura doña Eliana.

Su preocupación es la misma de otros padres de familia y, claro, de los estudiantes.

Los días normales, los colegiales entran a las 7 de la mañana y salen a las 4:20 de la tarde, pero debido a la ausencia del profe de eletrónica hay tres días en los que quienes llevan esa especialidad salen al mediodía.

“Duele mucho porque en un CTP las especialidades deberían ser el fuerte, por eso matricula uno a un hijo en un colegio técnico. Ya casi llegamos a medio año, esto está pasando a una situación más que desesperante”, dice doña Eliana.

La semana pasada los estudiantes del CTP alajueliteño protestaron por que les cortaron la luz. Cortesía. (Cortesía)

“Mi hijo está muy preocupado porque me pregunta: ‘¿cómo será todo cuando se nombre al profesor de la parte teórica?, ¿cómo verá la materia si va muy atrasado?, ¿cómo serán los exámenes?, ¿le alcanzará el tiempo para ponernos al día?’ y yo no puedo responderle nada”, comenta la mamá.

Intentamos hablar con el director del CTP de Alajuelita, pero nadie atendió la central telefónica.

Sí conversamos con tres profesores, quienes prefirieron no dar sus nombres y nos confirmaron que la falta de nombramientos no es solo en electrónica, también en estudios sociales y en ciencias. Hay secciones que no reciben del todo esas dos materias o reciben la mitad de las lecciones y van atrasados con el programa.

Amarrados de manos

Consultamos al Ministerio de Educación y aceptaron que hay faltante de nombramientos en el CTP de Alajuelita y que problemas causados por los ataques de “hackers” al sistema del Ministerio de Hacienda les impide nombrar profesores, hacer recargos o aumentar lecciones.

“No está en las manos del MEP resolver, le toca al ministerio de Hacienda. Se hace muy grande el problema porque el Ministerio de Educación maneja una planilla de más de 88 mil personas. Estamos colaborando con Hacienda para que esta situación se resuelva”, aseguró Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP.