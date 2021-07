“Estoy emocionado de volver a clases. En la escuela, me siento seguro y feliz con mis compañeros y mi maestra. Me ha ido bien durante la pandemia, pero se siente una gran diferencia con las clases virtuales. Yo prefiero la presencialidad porque entiendo mejor y no hay problemas con Internet”, con estas palabras Anthony Josué Quesada Solano, estudiante de la sección 6-2, de la escuela Sarchí Norte, confesó su alegría de volver a las aulas este lunes 12 de julio.